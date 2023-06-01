Гаражи облагаются налогом на льготных условиях

Льготы такие:
ставка налога, которую устанавливают местные власти, не может превышать 0,3%;
15 категорий налогоплательщиков (инвалидов I и II группы, предпенсионеры, пенсионеры, военнослужащие) освобождены от налога в отношении одного объекта, не используемого в предпринимательской деятельности;
действует 10-процентное ограничение ежегодного роста налога по сравнению с прошлогодним;
действует понижающий коэффициент 0,6 для первого года владения.
Налог начисляют налоговики по данным из Ростреестра.
Речь идет об объекте недвижимости – «гараж», назначении здания – «гараж» либо об адресе объекта, содержащего идентификационный элемент адресации, указывающий на «гараж» («г-ж»).
Кроме того, объекты, созданные до 01.09.2021, которые по документам либо в соответствии с записями ЕГРН имеют наименование или назначение «гаражный бокс», признаются гаражами.
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