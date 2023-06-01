Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налог на имущество физических лиц

Гаражи облагаются налогом на льготных условиях

Для гаражей и гаражных боксов, принадлежащих физлицам, действуют льготные условия налогообложения.
24

Льготы такие:

  • ставка налога, которую устанавливают местные власти, не может превышать 0,3%;

  • 15 категорий налогоплательщиков (инвалидов I и II группы, предпенсионеры, пенсионеры, военнослужащие) освобождены от налога в отношении одного объекта, не используемого в предпринимательской деятельности;

  • действует 10-процентное ограничение ежегодного роста налога по сравнению с прошлогодним;

  • действует понижающий коэффициент 0,6 для первого года владения.

Налог начисляют налоговики по данным из Ростреестра.

Речь идет об объекте недвижимости – «гараж», назначении здания – «гараж» либо об адресе объекта, содержащего идентификационный элемент адресации, указывающий на «гараж» («г-ж»).

Кроме того, объекты, созданные до 01.09.2021, которые по документам либо в соответствии с записями ЕГРН имеют наименование или назначение «гаражный бокс», признаются гаражами.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Трудовые отношения

    Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект

    Чиновники предложили увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск работающих пенсионеров на 7 дней. Вместо 28 календарных дней, такие работники будут отдыхать 35 дней. Как это отразится на работодателе?

    Работающим пенсионерам хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней. Новый законопроект
    2
    49
    Логотип Делис Архив
    Делис Архив

    Как организовать хранение документов, чтобы оперативно ответить на требование налоговой

    Любой налогоплательщик время от времени получает требования ИФНС. Причиной могут быть расхождения в отчетности, ошибки в расчетах, проверка контрагента или отдельной сделки. 

    Как организовать хранение документов, чтобы оперативно ответить на требование налоговой
    21
    Логотип Клерк
    Клерк
    Право

    Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму

    Не каждая компания может нанять профессионального юриста. Однако договоры с контрагентами и сотрудниками никуда не исчезают, и проблему приходится решать самому бухгалтеру. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы потом не стать фигурантом уголовного дела.

    Как бухгалтеру правильно проверить договор, чтобы потом не сесть в тюрьму
    1,5 тыс.
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Взносы в СФР

    Страховые взносы: к чему придираются проверяющие? И как компании доказать свою правоту

    Компания выплачивала единовременное пособие в связи с достижением работниками пенсионного возраста и увольнением. Размер пособия 15% от среднемесячного заработка за каждый год труда. По мнению проверяющих эти выплаты следовало включать в базу для начисления страховых взносов. Как доказать бизнесу свою правоту смотрите в видео?

    31
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медосмотры

    Аптечка в отпуск. Что взять с собой в дорогу?

    Началось лето! Сезон отпусков открыт — пакуем чемоданы. Снизить уровень стресса способна правильно собранная аптечка: в ней легко разобраться, и при этом есть все необходимые препараты. Наши врачи подготовили карточки-напоминалки, которые помогут вам легко собраться.

    Аптечка в отпуск. Что взять с собой в дорогу?
    1
    52
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как узнать сальдо по ЕНС

    После введения в 2023 году единого налогового счета и изменения порядка уплаты налогов самым спорным и обсуждаемым стал вопрос уточнения остатка по ЕНС. Проблемы с отображением данных по ЕНС, некорректная работа личного кабинета, невозможность получить информацию об остатке — проблемы, с которыми столкнулся бизнес в 2023 году.

    Как узнать сальдо по ЕНС
    107
    Логотип Бухгалтер_налоговый консультант
    Бухгалтер_налоговый консультант
    НДФЛ

    Льготы для семьи с детьми. Семьи с двумя детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья

    Хорошие изменения в ст.217.1 НК.Семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилой недвижимости.

    Льготы для семьи с детьми. Семьи с двумя детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья
    122
    Читать еще