🍇 Уточнят нормы о применении ЕСХН виноделами

Законопроект с поправкой в статью 346.2 НК РФ внесен в Госдуму.
Сейчас в НК РФ сказано, что производители вина, шампанского из винограда собственного производства могут применять ЕСХН.
Будет сказано, что доля собственного сырья должна составлять не менее 70%.
То есть, производить вино на ЕСХН можно будет частично из чужого винограда.
Смотрите в нашей таблице, как изменится норма:
Как сейчас
Как будет
Не вправе переходить на уплату ЕСХН:
организации и ИП, производящие подакцизные товары, за исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина, включая российское шампанское, виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства, а также сахаросодержащих напитков, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 181 настоящего НК.
Не вправе переходить на уплату ЕСХН:
организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров, за исключением подакцизного винограда, вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства, доля которого составляет не менее 70%, а также сахаросодержащих напитков, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 181 настоящего НК.
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