🍇 Уточнят нормы о применении ЕСХН виноделами

Организации и ИП, производящие подакцизные товары, не имеют права на применение ЕСХН. Но есть исключения по списку товаров. Это, в частности, вино из собственного винограда. Эту норму уточнят.

Законопроект с поправкой в статью 346.2 НК РФ внесен в Госдуму.

Сейчас в НК РФ сказано, что производители вина, шампанского из винограда собственного производства могут применять ЕСХН.

Будет сказано, что доля собственного сырья должна составлять не менее 70%.

То есть, производить вино на ЕСХН можно будет частично из чужого винограда.

Смотрите в нашей таблице, как изменится норма: