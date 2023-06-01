Законопроект о ИИС-3 внесли в правительство

Инвесторы смогут комбинировать налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2. В инвестиционном вычете по ИИС-3 будет суммироваться сумма на счете с доходами от сделок на фондовом рынке.

Минфин внес в правительство законопроект, по которому с января 2024 года физлица смогут открыть одновременно не более трёх договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных денежных средств. Об этом сообщается на сайте министерства.

Новый законопроект разрешает на ИИС-3 открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания. Только если таких договоров не будет на ведение ИИС-1 и ИИС-2.

Сейчас власти планируют повышать с пяти до десяти лет срок инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот.

Налоговые преференции ИИС-1 и ИИС-2 можно комбинировать.

Также инвесторы смогут получать инвестиционные налоговые вычеты по ИИС-3. Средства на счете будут суммироваться с положительным финансовым результатом от операций.

Правительство дополнительно определит, какие зарубежные акции нельзя держать на ИИС-3.

В случае особой жизненной ситуации можно частично вернуть средства с ИИС-3 без приостановки договора. Критерии установит Центробанк.

Все инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, будут работать на прежних условиях.