За доставку бракованных товаров Wildberries автоматически вернет деньги

Маркетплейс Wildberries сделал автоматический возврат денежных средств за обратную доставку товаров с браком. Об этом пишет «ТАСС».
Теперь пользователям не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы вернуть деньги за платную доставку на склад некачественных товаров.
Упростили возврат средств за обратную логистику товаров с браком: теперь деньги будут возвращаться автоматически, - сказали в Wildberries.
Если при осмотре товара на пункте выдачи заказа покупатель нашел дефект, то сотрудник сделает об этом пометку в системе.
После того, как вещи поступят на склад, а информация о браке подтвердится, пользователям вернут деньги за обратную доставку товара.
Деньги поступят не на банковскую карту, а на баланс в личном кабинете покупателя. Средства можно вручную вывести на банковский счет или использовать для оплаты других покупок на Wildberries.
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