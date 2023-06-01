За доставку бракованных товаров Wildberries автоматически вернет деньги

Покупателям больше не надо обращаться в службу поддержки, средства автоматически поступят на баланс в личном кабинете Wildberries. Их можно вывести на карту или использовать для оплаты покупок на маркетплейсы.

Маркетплейс Wildberries сделал автоматический возврат денежных средств за обратную доставку товаров с браком. Об этом пишет «ТАСС».

Теперь пользователям не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы вернуть деньги за платную доставку на склад некачественных товаров.

Упростили возврат средств за обратную логистику товаров с браком: теперь деньги будут возвращаться автоматически, - сказали в Wildberries.

Если при осмотре товара на пункте выдачи заказа покупатель нашел дефект, то сотрудник сделает об этом пометку в системе.

После того, как вещи поступят на склад, а информация о браке подтвердится, пользователям вернут деньги за обратную доставку товара.

Деньги поступят не на банковскую карту, а на баланс в личном кабинете покупателя. Средства можно вручную вывести на банковский счет или использовать для оплаты других покупок на Wildberries.