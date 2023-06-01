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Экономика России

Миллиардеры из России разбогатели на 17,6 млрд долларов

В рейтинг Bloomberg вошли 23 крупнейших бизнесмена из РФ, их совокупный капитал на 1 июня 2023 года достиг 286,5 млрд долларов.
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С начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов из РФ выросло на 17,565 млрд долларов. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего заработал Вагит Алекперов, совладельц «Лукойла». Его капитал вырос на 5,8 млрд и достиг 21,2 млрд долларов.

На 1 июня 2023 года общее состояние 23 миллиардеров из РФ оценивается в 286,5 млрд долларов.

Самым богатым бизнесменом остается один из основателей «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года его капитал вырос на 650 млн, до 29,2 млрд долларов.

На втором месте – совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние увеличилось на 2,35 млрд долларов, до 27 млрд долларов.

Третье место у бенефициара НЛМК Владимира Лисина, который заработал 2,22 млрд долларов и увеличил свой капитал до 22,1 млрд долларов.

Ранее мы писали, что миллиардеры Потанин и Алекперов могут купить контрольный пакет акций «Яндекса». Стоимость акций может составлять от 7 до 7,5 млрд долларов.

Комментарии

4
  • Логотип Vveronnika
    Vveronnika 1 час назад

    Вот и начальное сальдо по ЕНС нашлось 😎

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 57 минут назад

    Главный бухгалтер

    Почему на них санкции не наложили?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 39 минут назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      надо сначала откормить, рано резать

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 21 минуту назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    Признаюсь, мне по барабану - насколько они разбогатели. А вот информацией - сколько перечислили на благотворительность, сколько школ и больниц бесплатных построили, сколько дорог безвозмездно починили, скольким нуждающимся помогли стоило бы с обществом поделиться. А то, всё под себя, да под себя гребут.

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