«Новатэк» перенес дочернюю компанию из Кипра в САР

Novatek Equity (Cyprus) Limited теперь зарегистрирована в специальном административном районе Калининграда на острове Октябрьский.

«Новатэк» перерегистрировал в специальный административный район (САР) дочернюю компанию Novatek Equity (Cyprus) Limited, на которую выкупались собственные акции компании в рамках программы buyback. Об этом пишет «Интерфакс».

С 31 мая 2023 года Novatek Equity (Cyprus) Limited зарегистрирована в Калининграде, уставной капитал компании составляет больше 55 млн рублей.

Ранее мы писали, что совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон с начала 2023 года увеличил свой капитал на 2,35 млрд долларов, до 27 млрд долларов.

В 2022 году в «русские офшоры» переехали 83 компании. В феврале 2022 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации бизнеса.