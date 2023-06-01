Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Русские офшоры (САР)

«Новатэк» перенес дочернюю компанию из Кипра в САР

Novatek Equity (Cyprus) Limited теперь зарегистрирована в специальном административном районе Калининграда на острове Октябрьский.
10

«Новатэк» перерегистрировал в специальный административный район (САР) дочернюю компанию Novatek Equity (Cyprus) Limited, на которую выкупались собственные акции компании в рамках программы buyback. Об этом пишет «Интерфакс».

С 31 мая 2023 года Novatek Equity (Cyprus) Limited зарегистрирована в Калининграде, уставной капитал компании составляет больше 55 млн рублей.

Ранее мы писали, что совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон с начала 2023 года увеличил свой капитал на 2,35 млрд долларов, до 27 млрд долларов.

В 2022 году в «русские офшоры» переехали 83 компании. В феврале 2022 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по деофшоризации бизнеса.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Трудовые отношения

    Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами

    Из этого мини-курса вы узнаете:какая матпомощь не облагается НДФЛ;можно ли выплатить матпомощь сотруднику, работающему за пределами РФ;какая сумма матпомощи не облагается НДФЛ для разных категорий граждан.

    Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

    Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
    885
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    9
    Логотип Такском
    Такском
    Отпускные

    Как рассчитать отпускные в 2023 году

    Уходящему в отпуск сотруднику работодатель обязан выплатить отпускные. Расчет этой выплаты имеет свои нюансы. Разберем, как в 2023 году рассчитать отпускные, что следует учесть и в какой срок их нужно перечислить работнику.

    Как рассчитать отпускные в 2023 году
    46
    Логотип s.ivanova_
    s.ivanova_
    Обзоры для бухгалтера

    Не понравился товар — звоните на горячую линию и не бойтесь жаловаться! Как «этические офицеры» борются с вызовами в e-commerce

    Сегодня рынок интернет-торговли растет настолько быстро, что компании, государство и сами покупатели не всегда понимают, как поступать в спорных ситуациях. Давайте разберемся, как этические офицеры находят баланс между пользователями, поставщиками и платформами.

    Не понравился товар — звоните на горячую линию и не бойтесь жаловаться! Как «этические офицеры» борются с вызовами в e-commerce
    1
    27
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту

    Многие компании находятся в поисках оптимальных KPI для сотрудников, пытаясь поднять маржинальность своих проектов. Однако если с эффективностью работников всё в порядке, компании пора инвестировать в своё развитие. Например, запускать другие направления для снижения рисков.

    Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту
    2
    60
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Субсидиарная ответственность

    Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?

    Одно из оснований возложения субсидиарной ответственности — непередача конкурсному управляющему полного комплекта документов относительно хозяйственной деятельности должника. По умолчанию, обязанность передать документацию конкурсному управляющему возложена на директора.

    Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?
    67
    Логотип AYShikhov
    AYShikhov
    Первичные документы

    Внедрение ЭДО. Что лучше: бумажный или электронный отчет подотчетника

    Разумное внедрение ЭДО позволяет экономить время и нервы руководителей и бухгалтеров. Но полный отказ от бумажной первички, в ряде случаев, наоборот, создаст проблемы руководителям и увеличит трудозатраты бухгалтеров. Нужен компромисс.

    Внедрение ЭДО. Что лучше: бумажный или электронный отчет подотчетника
    64
    Читать еще