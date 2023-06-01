«Яндекс.Лавка» добавит сердце на логотип и будет чаще заказывать продукты у местных поставщиков

Подразделение «Яндекса» начал ребрендинг. Доставка будет больше ориентирована на покупателей и местных производителей.

Сервис по доставке продуктов и хозяйственных товаров «Яндекс.Лавка» заявил о ребрендинге. Об этом пишет «Коммерсант».

У сервиса, сообщает «Яндекс», будет новый слоган «Вот это жизнь» и логотип с сердцем, которое символизирует заботу о покупателях и «доставку поводов влюбляться каждый день».

Подразделение «Яндекса» собирается увеличить долю уникальной продукции до 50%. За поставками обратятся к локальным производителям.

Кроме того, в «Лавке» будет больше дарксторов по производству готовых блюд.

Алгоритмы начнут давать пользователям больше персональных рекомендаций, что купить. Для этого к сервису подключат искусственный интеллект.