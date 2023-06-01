🍸 Продавцам лимонада надо перерегистрировать ККТ до 1 июля 2023 года

УФНС по Оренбургской области напоминает, какие требования по ККТ установлены что для продавцов подакцизных товаров:
организации, ИП, торгующие подакцизными товарами, обязаны применять ККТ, в том числе в отдаленных и труднодоступных местностях;
в ККТ должен стоять фискальный накопитель сроком действия не менее 13 месяцев. При этом ФН, уже зарегистрированной в ИФНС, может применяться пользователем в ККТ до окончания срока действия его ключей фискального признака.
Смотрите в нашей таблице, что надо делать бизнесу с кассой.
Ситуация
Что делать
Предприниматель уже применял ККТ для продажи подакцизных товаров
Перерегистрация ККТ не требуется.
Но необходимо настроить кассу, чтобы при продаже сладких напитков в чеке было указано «Подакцизный товар» или «АТ».
Предприниматель начинает свою деятельность или регистрирует ККТ
в заявлении о регистрации (перерегистрации) ККТ надо указать, что касса будет применяться для продажи подакцизных товаров (строка 155 раздела 2 «Сведения об использовании ККТ»).
Также в настройках ККТ надо отметить, что она будет использоваться при продаже подакцизных товаров и при продаже таких товаров в чеке необходимо указывать соответствующий признак.
Предприниматель уже применяет ККТ, но ранее не работал с подакцизными товарами
Необходимо перерегистрировать ККТ, а после перерегистрации внести изменения в настройки кассы и реквизиты чека.
Тем, кто ранее пользовался льготой по освобождению от ККТ (например, в отдаленных и труднодоступных местностях), в случае продажи сахаросодержащих напитков надо зарегистрировать ККТ до 1 июля 2023 года.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
какое счастье!!! что мы не применяем ККТ!!!!!!