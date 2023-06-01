🍸 Продавцам лимонада надо перерегистрировать ККТ до 1 июля 2023 года

в заявлении о регистрации (перерегистрации) ККТ надо указать, что касса будет применяться для продажи подакцизных товаров (строка 155 раздела 2 «Сведения об использовании ККТ»).

Также в настройках ККТ надо отметить, что она будет использоваться при продаже подакцизных товаров и при продаже таких товаров в чеке необходимо указывать соответствующий признак.