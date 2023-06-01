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Онлайн-кассы

🍸 Продавцам лимонада надо перерегистрировать ККТ до 1 июля 2023 года

С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки станут подакцизными товарами. Поэтому в ККТ должны быть особые настройки.
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УФНС по Оренбургской области напоминает, какие требования по ККТ установлены что для продавцов подакцизных товаров:

  • организации, ИП, торгующие подакцизными товарами, обязаны применять ККТ, в том числе в отдаленных и труднодоступных местностях;

  • в ККТ должен стоять фискальный накопитель сроком действия не менее 13 месяцев. При этом ФН, уже зарегистрированной в ИФНС, может применяться пользователем в ККТ до окончания срока действия его ключей фискального признака.

Смотрите в нашей таблице, что надо делать бизнесу с кассой.

Ситуация

Что делать

Предприниматель уже применял ККТ для продажи подакцизных товаров

Перерегистрация ККТ не требуется.

Но необходимо настроить кассу, чтобы при продаже сладких напитков в чеке было указано «Подакцизный товар» или «АТ».

Предприниматель начинает свою деятельность или регистрирует ККТ

в заявлении о регистрации (перерегистрации) ККТ надо указать, что касса будет применяться для продажи подакцизных товаров (строка 155 раздела 2 «Сведения об использовании ККТ»).

Также в настройках ККТ надо отметить, что она будет использоваться при продаже подакцизных товаров и при продаже таких товаров в чеке необходимо указывать соответствующий признак.

Предприниматель уже применяет ККТ, но ранее не работал с подакцизными товарами

Необходимо перерегистрировать ККТ, а после перерегистрации внести изменения в настройки кассы и реквизиты чека.

Тем, кто ранее пользовался льготой по освобождению от ККТ (например, в отдаленных и труднодоступных местностях), в случае продажи сахаросодержащих напитков надо зарегистрировать ККТ до 1 июля 2023 года.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 22 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    какое счастье!!! что мы не применяем ККТ!!!!!!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Иван Шестак
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