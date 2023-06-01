Руководство ФНС слышит бизнес и сделает его жизнь легче, пообещал Егоров

Налоговые проверки должны стать короче, а документов надо требовать меньше. Даниил Егоров анонсировал послабления для бизнеса в налоговом контроле.

Глава ФНС вот уже несколько дней сообщает о больших переменах для бизнеса: то про ЕНС, а теперь вот про налоговый контроль. По словам Егорова, законопослушному бизнесу надо перестать чинить бюрократические препоны.

— Налоговое администрирование всегда было одним из тех аспектов, которые наиболее чувствительны для предпринимателей. За последний год внимание ФНС к бизнесу только усилилось, и все это ощутили на себе. Но, к счастью, руководство налоговой службы слышит голос тех, с кем работает. Думаю, с участием центрального аппарата ФНС нам удастся устранить те бюрократические препоны, которые мешают законопослушному бизнесу, — цитирует Егорова ТАСС.

Глава ФНС анонсировал, что в НК пропишут новые условия по налоговым проверкам.

В частности, что если сроки проведения проверки нарушены, ее результаты отменят.

Впрочем, Егоров полон оптимизма и говорит, что выходящих за сроки проверок не так уж и много.

— По нашим данным, сейчас лишь 2% проверок выходят за пределы нормативных сроков, остальные укладываются, — говорит он.

Наконец, для бизнеса хотят сократить объем документов, которые запрашиваются при проверках. Когда это произойдет, пока неизвестно.

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