Руководство ФНС слышит бизнес и сделает его жизнь легче, пообещал Егоров

Глава ФНС вот уже несколько дней сообщает о больших переменах для бизнеса: то про ЕНС, а теперь вот про налоговый контроль. По словам Егорова, законопослушному бизнесу надо перестать чинить бюрократические препоны.
— Налоговое администрирование всегда было одним из тех аспектов, которые наиболее чувствительны для предпринимателей. За последний год внимание ФНС к бизнесу только усилилось, и все это ощутили на себе. Но, к счастью, руководство налоговой службы слышит голос тех, с кем работает. Думаю, с участием центрального аппарата ФНС нам удастся устранить те бюрократические препоны, которые мешают законопослушному бизнесу, — цитирует Егорова ТАСС.
Глава ФНС анонсировал, что в НК пропишут новые условия по налоговым проверкам.
В частности, что если сроки проведения проверки нарушены, ее результаты отменят.
Недавно мы писали, что сейчас на практике все точно наоборот. Проверяют, кстати, бизнес чаще всего по нарушениям с НДС. Вы же знаете, как правильно работать с этим налогом?
Впрочем, Егоров полон оптимизма и говорит, что выходящих за сроки проверок не так уж и много.
— По нашим данным, сейчас лишь 2% проверок выходят за пределы нормативных сроков, остальные укладываются, — говорит он.
Наконец, для бизнеса хотят сократить объем документов, которые запрашиваются при проверках. Когда это произойдет, пока неизвестно.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
ещё легче? ещё проще?
нет, пожалуйста, остановитесь! пусть остаётся как есть. А лучше верните всё назад как было хотя бы всего лишь пять месяцев назад!
Перестаньте облегчать! Пусть будет сложно - мне так легче
вот такой вот пердимонокль