Коронавирус нанес экономический ущерб больше 1,6 трлн рублей, посчитал Роспотребнадзор

В 2022 году COVID-19 нанес стране экономический ущерб не менее 1,6 трлн рублей. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора.

Большую часть средств потратили на прямые медицинские расходы: на закупку препаратов, лечение заболевших. На это ушло от 0,76 до 1,35 трлн рублей.

К ущербу также относится потеря рабочего времени, когда пациент проходил лечение и не мог работать. Также Роспотребнадзор учитывал потерю трудоспособного населения от летальных исходов. Экономика потеряла не меньше 0,5 трлн рублей.

В 2022 году выявили 12,1 млн новых случаев заболеваний. По сравнению с 2021 годом, дети от 0 до 17 лет болели ковидом в два раза чаще.