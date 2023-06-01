Бухгалтеры путаются, что делать с НДС, если заказчик отказался подписывать акт строительного подряда

Ситуация, в которой не хотел бы оказаться бухгалтер строительной организации: заказчик отказывается подписывать акт о приемке. Что с НДС?

Разберем ситуацию: заказчик отказывается подписывать акт о приемке. Что с налогами и что говорит ГК?

В таком случае подрядчик подписывает акт о приемке сам и делает отметку об отказе заказчика. Это следует из п.4 ст. 753 ГК.

Акт подтвердит факт того, что работы выполнили — начисляйте НДС и отражайте доход от реализации, как того требует п.3 ст.271 НК.

В налоговом учете есть особенности не только с НДС, но и налогом на прибыль. Как бухгалтерам научиться все это учитывать и платить, мы рассказываем на курсе повышения квалификации «Учет в строительстве».

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