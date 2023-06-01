📅 Уплату налогов могут перенести с 28 числа на более раннюю дату. Но не в этом году

Региональные бюджеты не очень-то и страдают от ЕНС. А для бизнеса ЕНС – это поддержка и снижение административной нагрузки. Но срок уплаты ЕНП все-таки хотят сделать пораньше, а не 28 число, как сейчас.

Рассуждения Минфин на этот счет читайте в письмах от 18.05.2023 № 03-02-07/45575 и № 03-02-07/45578.

Минфину предложили исключить НДФЛ из ЕНП. Это предложение не поддержано. Сейчас уже внедрили другой механизм для НДФЛ – приоритет при списании с ЕНС.

Что касается проблем местных бюджетов из-за ЕНП, то ЕНС не уменьшает доходы бюджетов, а только меняет порядок их поступления.

Кроме того, для поддержки региональных бюджетов в переходный период приняты такие меры:

1) сформирована целевая переплата по налогу на прибыль, которая оставалась в региональных бюджетах;

2) установлена возможность формирования целевой переплаты по иным налогам по заявлению налогоплательщика.

Также регионы могут оформить бюджетный кредит.

А вот предложение по переносу срока уплаты налогов на более раннюю дату Минфин не отверг.

Этот вопрос сейчас прорабатывается. Но изменить срок в 2023 году нельзя.

Дело в том, что такие изменения должны вступать в силу не ранее месяца со дня их официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

В части НДФЛ и налога на прибыль, как одних из самых весомых налогов для бюджетов регионов, это не ранее 1-го января следующего года.

То есть, как минимум по НДФЛ и налогу на прибыль срок уплаты в 2023 году менять не будут.