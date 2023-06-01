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ЕНП (единый налоговый платеж)

📅 Уплату налогов могут перенести с 28 числа на более раннюю дату. Но не в этом году

Региональные бюджеты не очень-то и страдают от ЕНС. А для бизнеса ЕНС – это поддержка и снижение административной нагрузки. Но срок уплаты ЕНП все-таки хотят сделать пораньше, а не 28 число, как сейчас.
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Рассуждения Минфин на этот счет читайте в письмах от 18.05.2023 № 03-02-07/45575 и № 03-02-07/45578.

Минфину предложили исключить НДФЛ из ЕНП. Это предложение не поддержано. Сейчас уже внедрили другой механизм для НДФЛ – приоритет при списании с ЕНС.

Что касается проблем местных бюджетов из-за ЕНП, то ЕНС не уменьшает доходы бюджетов, а только меняет порядок их поступления.

Кроме того, для поддержки региональных бюджетов в переходный период приняты такие меры:

1) сформирована целевая переплата по налогу на прибыль, которая оставалась в региональных бюджетах;

2) установлена возможность формирования целевой переплаты по иным налогам по заявлению налогоплательщика.

Также регионы могут оформить бюджетный кредит.

А вот предложение по переносу срока уплаты налогов на более раннюю дату Минфин не отверг.

Этот вопрос сейчас прорабатывается.

Но изменить срок в 2023 году нельзя.

Дело в том, что такие изменения должны вступать в силу не ранее месяца со дня их официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

В части НДФЛ и налога на прибыль, как одних из самых весомых налогов для бюджетов регионов, это не ранее 1-го января следующего года.

То есть, как минимум по НДФЛ и налогу на прибыль срок уплаты в 2023 году менять не будут.

Комментарии

7
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 48 минут назад

    Главный бухгалтер

    Региональные бюджеты не очень-то и страдают от ЕНС.

    а чё тада везде пишут как они плачут?

    А для бизнеса ЕНС – это поддержка и снижение административной нагрузки.

    Да неужели? всё-таки это всё замутили что бы поддержать (а то до этого падали) снизить и облегчить..... "облегчили", блин.... Но при этом все недовольны и егогоров уже даже извиняется за то самое "облегчение и снижение"

    Но срок уплаты ЕНП все-таки хотят сделать пораньше, а не 28 число, как сейчас.

    Значится.... это не ради денег даже, а что бы бизнесу стало ещё легче!.....

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 44 минуты назад

      Ирина

      Но при этом все недовольны и егогоров уже даже извиняется за то самое "облегчение и снижение"

      Дык они это письмо выпустили до извинений Егорова. И потом, МинФин ФНСу не товарищ. Силуанов считает что всё пучком.

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 2 минуты назад

        Главный бухгалтер

        И потом, МинФин ФНСу не товарищ.

        Комедь! Мы как-то написали письма для ответа на вопрос: одно в Управление ИФНС, другое - Минфин. И получили два разных ответа)

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 41 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    поживем - увидим

  • Логотип Мирам
    Мирам 35 минут назад

    лучше они одновременно с переносов установили заодно для НДФЛ вменяемый период исчисления с 01 по 31 число.

    и подкорректировали бы под это дело заодно уже? два уведомления.

    с 1-15, 16-31.

    хотя бы так. пока НГ не стал логическим продолжением нескончаемого ада....

    • Логотип понаехавший Тут
      понаехавший Тут 18 минут назад

      Они не ищут простых путей

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 2 минуты назад

        Главный бухгалтер

        Они для нас ямы роют

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