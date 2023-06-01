📅 Уплату налогов могут перенести с 28 числа на более раннюю дату. Но не в этом году

Рассуждения Минфин на этот счет читайте в письмах от 18.05.2023 № 03-02-07/45575 и № 03-02-07/45578.
Минфину предложили исключить НДФЛ из ЕНП. Это предложение не поддержано. Сейчас уже внедрили другой механизм для НДФЛ – приоритет при списании с ЕНС.
Что касается проблем местных бюджетов из-за ЕНП, то ЕНС не уменьшает доходы бюджетов, а только меняет порядок их поступления.
Кроме того, для поддержки региональных бюджетов в переходный период приняты такие меры:
1) сформирована целевая переплата по налогу на прибыль, которая оставалась в региональных бюджетах;
2) установлена возможность формирования целевой переплаты по иным налогам по заявлению налогоплательщика.
Также регионы могут оформить бюджетный кредит.
А вот предложение по переносу срока уплаты налогов на более раннюю дату Минфин не отверг.
Этот вопрос сейчас прорабатывается.
Но изменить срок в 2023 году нельзя.
Дело в том, что такие изменения должны вступать в силу не ранее месяца со дня их официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
В части НДФЛ и налога на прибыль, как одних из самых весомых налогов для бюджетов регионов, это не ранее 1-го января следующего года.
То есть, как минимум по НДФЛ и налогу на прибыль срок уплаты в 2023 году менять не будут.
Комментарии7
Главный бухгалтер
а чё тада везде пишут как они плачут?
Да неужели? всё-таки это всё замутили что бы поддержать (а то до этого падали) снизить и облегчить..... "облегчили", блин.... Но при этом все недовольны и егогоров уже даже извиняется за то самое "облегчение и снижение"
Значится.... это не ради денег даже, а что бы бизнесу стало ещё легче!.....
Ирина
Дык они это письмо выпустили до извинений Егорова. И потом, МинФин ФНСу не товарищ. Силуанов считает что всё пучком.
Главный бухгалтер
Комедь! Мы как-то написали письма для ответа на вопрос: одно в Управление ИФНС, другое - Минфин. И получили два разных ответа)
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
поживем - увидим
лучше они одновременно с переносов установили заодно для НДФЛ вменяемый период исчисления с 01 по 31 число.
и подкорректировали бы под это дело заодно уже? два уведомления.
с 1-15, 16-31.
хотя бы так. пока НГ не стал логическим продолжением нескончаемого ада....
Они не ищут простых путей
Главный бухгалтер
Они для нас ямы роют