Мошенники украли больше 4,5 млрд рублей с начала 2023 года

Операций без согласия клиентов стало на 40% больше. Самые крупные суммы злоумышленники получили через переводы по СБП. Центробанк вернул пострадавшим деньги, но не все.

В первом квартале 2023 года мошенники провели 252,1 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Больше всего денег злоумышленники похитили через онлайн-переводы. Около 12% из них прошли по системе быстрых платежей (СБП).

По сравнению с предыдущим кварталом, мошенники украли на 12% больше средств, а число инцидентов выросло более чем на 40%.

Если с карт мошенники похищали в среднем 7 тыс. рублей, то через СБП – 45 тыс. рублей.

Владельцам счетов, которые поверили обману и переводили средства через СБП, вернули 76 млн рублей.

С карт удалось вернуть только 65 млн рублей, хотя похитили 1,4 млрд рублей.