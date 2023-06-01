Мошенники украли больше 4,5 млрд рублей с начала 2023 года

В первом квартале 2023 года мошенники провели 252,1 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.
Больше всего денег злоумышленники похитили через онлайн-переводы. Около 12% из них прошли по системе быстрых платежей (СБП).
По сравнению с предыдущим кварталом, мошенники украли на 12% больше средств, а число инцидентов выросло более чем на 40%.
Если с карт мошенники похищали в среднем 7 тыс. рублей, то через СБП – 45 тыс. рублей.
Владельцам счетов, которые поверили обману и переводили средства через СБП, вернули 76 млн рублей.
С карт удалось вернуть только 65 млн рублей, хотя похитили 1,4 млрд рублей.
Комментарии1
Светлана Вейс
Есть статистика, сколько операций без согласия налогоплательщиков провела ФНС в 1 квартале 2023 года? Только по моему предприятию суммы исчисляются миллионами... Вчера очередные 700 тыс. руб. пропали, судя по справке об остатке на ЕНС...