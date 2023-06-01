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Мошенничество

Мошенники украли больше 4,5 млрд рублей с начала 2023 года

Операций без согласия клиентов стало на 40% больше. Самые крупные суммы злоумышленники получили через переводы по СБП. Центробанк вернул пострадавшим деньги, но не все.
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В первом квартале 2023 года мошенники провели 252,1 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 4,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Больше всего денег злоумышленники похитили через онлайн-переводы. Около 12% из них прошли по системе быстрых платежей (СБП).

По сравнению с предыдущим кварталом, мошенники украли на 12% больше средств, а число инцидентов выросло более чем на 40%.

Если с карт мошенники похищали в среднем 7 тыс. рублей, то через СБП – 45 тыс. рублей.

Владельцам счетов, которые поверили обману и переводили средства через СБП, вернули 76 млн рублей.

С карт удалось вернуть только 65 млн рублей, хотя похитили 1,4 млрд рублей.

Комментарии

1
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    25 минут назад

    Светлана Вейс

    В первом квартале 2023 года мошенники провели 252,1 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 4,5 млрд рублей.

    Есть статистика, сколько операций без согласия налогоплательщиков провела ФНС в 1 квартале 2023 года? Только по моему предприятию суммы исчисляются миллионами... Вчера очередные 700 тыс. руб. пропали, судя по справке об остатке на ЕНС...

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