Минпромторг хочет ограничить параллельный импорт зарубежной электроники

Чтобы поддержать производителей отечественной вычислительной техники, предложили отказаться от параллельного импорта. Такой шаг может привести к дефициту электроники на рынке, считают эксперты.

Минпромторг и отечественные производители вычислительной техники собираются ограничить поставки иностранного оборудования. Об этом узнал «Коммерсант».

Консорциум АНО «Вычислительная техника» предложил исключить из списка параллельного импорта электронику брендов HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

Минцифры считают, что нужно ограничить импорт только той продукции, которая уже производится в стране.

Необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране, - сказали в компании «Аквариус», которая производит вычислительную технику.

В 2022 году поставки компьютеров и вычислительного оборудования снизились на 15%, до 6,6 млрд долларов. В страну привезли 41 млн устройств, что на 24% меньше.

Сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования, - заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Поэтому дистрибуторы электроники против резкого отказа от иностранных технологий. Отечественные IT-компании не смогут удовлетворить количественные и технические потребности рынка.

Кроме того, из-за отказа от параллельного импорта может вырасти стоимость не только иностранной электроники, но и российских решений.