Малый бизнес из новых регионов сможет получить льготные кредиты по ставке до 10%

Средства предоставят на срок до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому МСП из новых регионов смогут получить льготные кредиты. Об этом сказано на сайте правительства.

Кредиты будут выдавать на срок до трех лет по ставке до 10%. Максимально МСП могут получить 50 млн рублей. Поручителем выступит Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Такие условия будут действовать до конца 2025 года.

За это время правительство собирается выдать льготные кредиты на 10 млрд рублей. В 2023 году заемщикам предоставят 2 млрд рублей.

Сейчас в новых регионах зарегистрировались уже больше 67 тыс. малых и средних предприятий.

В ближайшее время в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях откроются центры «Мой бизнес», чтобы предприниматели могли полноценно пользоваться всеми мерами поддержки.