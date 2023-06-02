Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Малый и средний бизнес

Малый бизнес из новых регионов сможет получить льготные кредиты по ставке до 10%

Средства предоставят на срок до трех лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
14

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому МСП из новых регионов смогут получить льготные кредиты. Об этом сказано на сайте правительства.

Кредиты будут выдавать на срок до трех лет по ставке до 10%. Максимально МСП могут получить 50 млн рублей. Поручителем выступит Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Такие условия будут действовать до конца 2025 года.

За это время правительство собирается выдать льготные кредиты на 10 млрд рублей. В 2023 году заемщикам предоставят 2 млрд рублей.

Сейчас в новых регионах зарегистрировались уже больше 67 тыс. малых и средних предприятий.

В ближайшее время в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях откроются центры «Мой бизнес», чтобы предприниматели могли полноценно пользоваться всеми мерами поддержки.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Налог на прибыль

    Что такое расход по налогу на прибыль и как его считать

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов заканчивает разбирать ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» и объясняет, как формируется сумма налога на прибыль в отчёте о финансовых результатах.

    Что такое расход по налогу на прибыль и как его считать
    1
    100
    Логотип Елена Ярушкина
    Елена Ярушкина
    Обзоры для бухгалтера

    Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Приняты новые поправки

    Шел шестой месяц революции с ЕНП, изменения все шли, глава ФНС извинился, но от этого легче не стало и количество вопросов не уменьшилось.

    Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Приняты новые поправки
    242
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Технология управления задачами — это управление возрастающей сложностью организаций. Часть 1

    Думаю, сейчас пришло время подвести итог и ответить на вопрос: почему Технология управления задачами (ТУЗ) — это управление возрастающей сложностью организаций, а, отсюда, и сложностью вообще?

    Технология управления задачами — это управление возрастающей сложностью организаций. Часть 1
    14
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    3 совета молодым предпринимателям от управляющего самого большого арт-парка Европы

    Существует миф, что в России бизнес на культуре построить невозможно. Это заблуждение развеивает история «Никола-Ленивца». Иван Полисский, управляющий партнёр арт-парка, поделился тремя нетривиальными рекомендациями для начинающих предпринимателей, как можно развивать бизнес и почему важно вкладываться в культуру.

    3 совета молодым предпринимателям от управляющего самого большого арт-парка Европы
    22
    Логотип nlukina
    nlukina
    Информационные технологии

    Нейрокотики: кот-бухгалтер, кот-налоговокик, кот-минфин с характеристиками. Пятничный демотиватор

    Всем привет! Как бы выглядели коты работающие бухгалтерами, министрами, налоговиками? Сейчас посмотрим! А нейросеть и ИИ нам в этом помогут. С пятницей всех!

    Нейрокотики: кот-бухгалтер, кот-налоговокик, кот-минфин с характеристиками. Пятничный демотиватор
    63
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности 

    В этой статье Владимир Лисенков, эксперт школы Action Digital School и практикующий 1С-программист, расскажет, какие новые функции платформы помогают автоматизировать бухгалтерский учет и взаимодействие с персоналом, а еще — зачем активно изучать возможности 1С в контексте ухода западных решений с рынка.

    Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности 
    5
    112
    Логотип SnakE
    SnakE
    Общество

    Итальянская стартап-виза. Как получить и что изменилось в 2023 году

    Этот пост актуален тем, кто собирается в Италию, но и в целом для кругозора может быть полезно — как работают иммиграционные программы, в частности в ЕС.

    Итальянская стартап-виза. Как получить и что изменилось в 2023 году
    29
    Читать еще