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Ставки по вкладам

В конце мая максимальные ставки по вкладам выросли до 7,75%

Вкладчики могут начать переносить сбережения в другие банки, которые предлагают более высокую доходность по депозитам. Кредитные организации будут бороться за клиентов, а ставки по вкладам могут вырасти до 8%.
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По итогам второй и третьей декады мая 2023 года максимальные процентные ставки по вкладам выросли до 7,75%. Об этом говорится на сайте Центробанка.

Ставки по вкладам зависят от ключевой ставки ЦБ (сейчас составляет 7,5%). Если она будет расти, то и капитализация сбережений в коммерческих банках будет выше.

Стабилизация процентной ставки говорит о том, что крупные изменения в экономике перестали происходить. Так рассказали «Известиям» эксперты.

— Во-первых, это способствует сохранению стабильности в банковском секторе и укреплению доверия граждан к банковским услугам. Во-вторых, стабильные ставки делают инвестиционную среду более предсказуемой и устойчивой, — сказала замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.

За колебание процентной ставки больше переживают люди с небольшими доходами, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Пенсионеры, которые живут на проценты от вкладов, могут перенести накопления в другой банк, если он предлагает большую доходность.

Борьба за клиентов возрастает, поэтому эксперты прогнозирует рост ставок по депозитам до 8%.

Комментарии

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