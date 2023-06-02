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Интернет и IT

«Сбер» создал платформу «Навигатор» для онлайн-отчетности

Предприятия смогут вести отчетность, мониторинг и формировать аналитику на платформе «Навигатор», которая включена в реестр отечественного ПО.
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Сбербанк создал платформу «Навигатор» для визуализации данных. Об этом говорится на сайте компании.

Пользователи смогут создавать наглядные дэшборды (аналитические панели), вести онлайн-отчётность, формировать BI-аналитику и мониторить эффективность маркетинговых кампаний.

Доступ к документам можно получить онлайн и оффлайн со всех устройств: с телефона, ноутбука, планшета и ПК.

— «Навигатор» —- платформа, которая помогает руководителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решения на качественно новом уровне, — сообщил Тарас Скворцов директор департамента финансов «Сбера».

«Навигатор» может обрабатывать 11 Тб в сутки со скоростью 27 тыс. событий в секунду. Решение стало аналогом иностранных продуктов и, по версии «Сбера», помогает сэкономить десятки миллионов рублей в год.

Платформу включили в реестр российского программного обеспечения.

Комментарии

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  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 57 минут назад

    Главный бухгалтер

    и, по версии «Сбера», помогает сэкономить десятки миллионов рублей в год.

    блин.... вот интересно: почему в подобного рода рекламе сразу говорят о моей экономии чуть ли не до миллиарда ?

    и почему не говорится просто о цене ?

    Скажите просто цену годового обслуживания, а экономию от "аналогом иностранных продуктов" я посчитаю сам, или попрошу ребёнка садовского возраста вычесть две циферки.

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 35 минут назад

    Главный бухгалтер

    Чтобы вы не сделали, всё сразу будет известно налоговой

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 16 минут назад

    Решение стало аналогом иностранных продуктов и, по версии «Сбера», помогает сэкономить десятки миллионов рублей в год.

    Кому помогает сэкономить?

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