«Сбер» создал платформу «Навигатор» для онлайн-отчетности

Сбербанк создал платформу «Навигатор» для визуализации данных. Об этом говорится на сайте компании.
Пользователи смогут создавать наглядные дэшборды (аналитические панели), вести онлайн-отчётность, формировать BI-аналитику и мониторить эффективность маркетинговых кампаний.
Доступ к документам можно получить онлайн и оффлайн со всех устройств: с телефона, ноутбука, планшета и ПК.
— «Навигатор» —- платформа, которая помогает руководителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решения на качественно новом уровне, — сообщил Тарас Скворцов директор департамента финансов «Сбера».
«Навигатор» может обрабатывать 11 Тб в сутки со скоростью 27 тыс. событий в секунду. Решение стало аналогом иностранных продуктов и, по версии «Сбера», помогает сэкономить десятки миллионов рублей в год.
Платформу включили в реестр российского программного обеспечения.
Комментарии3
Главный бухгалтер
блин.... вот интересно: почему в подобного рода рекламе сразу говорят о моей экономии чуть ли не до миллиарда ?
и почему не говорится просто о цене ?
Скажите просто цену годового обслуживания, а экономию от "аналогом иностранных продуктов" я посчитаю сам, или попрошу ребёнка садовского возраста вычесть две циферки.
Главный бухгалтер
Чтобы вы не сделали, всё сразу будет известно налоговой
Кому помогает сэкономить?