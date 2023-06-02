«Сбер» создал платформу «Навигатор» для онлайн-отчетности

Предприятия смогут вести отчетность, мониторинг и формировать аналитику на платформе «Навигатор», которая включена в реестр отечественного ПО.

Сбербанк создал платформу «Навигатор» для визуализации данных. Об этом говорится на сайте компании.

Пользователи смогут создавать наглядные дэшборды (аналитические панели), вести онлайн-отчётность, формировать BI-аналитику и мониторить эффективность маркетинговых кампаний.

Доступ к документам можно получить онлайн и оффлайн со всех устройств: с телефона, ноутбука, планшета и ПК.

— «Навигатор» —- платформа, которая помогает руководителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решения на качественно новом уровне, — сообщил Тарас Скворцов директор департамента финансов «Сбера».

«Навигатор» может обрабатывать 11 Тб в сутки со скоростью 27 тыс. событий в секунду. Решение стало аналогом иностранных продуктов и, по версии «Сбера», помогает сэкономить десятки миллионов рублей в год.

Платформу включили в реестр российского программного обеспечения.