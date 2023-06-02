Акции «Лукойла» подешевели на 6,7%

После «отсечки» стоимость ценных бумаг «Лукойла» на Мосбирже упала на 6,7%. Акции стоили 5 303 рубля.

2 июня 2023 года акции компании «Лукойл» на Московской бирже упали в цене на 6,7%. Это следует из графиков торговой площадки.

В начале открытия торгов одна акция компании стоила 5 303 рубля.

Ценные бумаги подешевели на фоне дивидендного гэпа.

Стоимость акций упала после «отсечки» - периода, когда бумаги последний день торгуются с дивидендами.

1 июня 2023 года компания «Лукойл» определила акционеров, которые имеют право получать дивиденды.

Компания выплатит 438 рублей за одну акцию. Доходность инвесторов составляет 7,71%.

— По статистике, в акциях ЛУКОЙЛа дивидендные гэпы закрываются быстро. На это уходит около 22 торговых дней. Но в отдельные периоды цикличность бизнеса искажает эту картину, — сказали «РБК» аналитики «БКС Мир инвестиций».

Однако эксперты «Цифра брокер» считают, что акции «Лукойла» не смогут закрыть дивидендный гэп также быстро, как «Сбер». У банка на это ушло 11 торговых дней.

В 2022 году «Лукойл» выплатил акционерам 537 рублей на одну акцию за 2021 год. По итогам девяти месяцев 2021 года промежуточные дивиденды компании составили 340 рублей на акцию.