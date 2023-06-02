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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес выкупил у Москвы больше 8 тысячи арендуемых помещений

Предприниматели выкупили недвижимость, которую раньше арендовали. Это могут сделать только те, кто включен в реестр МСП.
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С 2011 года малый и средний бизнес в Москве выкупил более 8 тыс. арендуемых помещений. Об этом сказано в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина.

Больше всего помещений предприниматели выкупили в центре, на севере и юге Москвы.

— Приобрести городскую недвижимость могут компании, которые арендуют её не меньше двух лет и включены в реестр субъектов МСП, — сказано в сообщении.

Для выкупа помещений, которые были арендованы на специализированных аукционах, условия немного другие. Предприниматели смогут их выкупить только через три года. А сам объект должен быть в списке помещений для МСП не меньше пяти лет.

Арендаторы могут приобрести недвижимость онлайн на портале mos.ru.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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