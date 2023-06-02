В банке Ozon теперь можно открыть накопительный счет по ставке 8%

В банке «Озон» появилась возможность открыть накопительный счет со ставкой 8% годовых. Об этом пишет «Коммерсант».
Банк предлагает клиентам 8% годовых на минимальный остаток по счету за месяц. Чтобы открыть счет, нужно прийти на ПВЗ Ozon с паспортом или заказать встречу с представителем банка.
Стоит отметить, что банк может в одностороннем порядке понизить ставку. В договоре сказано, что она зафиксирована только на определенный срок.
— Большинство банков предлагают повышенную ставку в первые один—три месяца, а затем она снижается, — сказала менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Мария Татаринцева.
Холдинг Ozon надеется, что введение накопительного счета позитивно скажется на выручке маркетплейса.
В декабре 2022 года подобная услуга появилась у «Яндекс.Банка». Клиенты могут хранить сбережения по ставке 8,5% годовых. Сейчас диапазон ставок составляет 6,5-9%.
Ставка по вкладам у Вайлдберриз-банка составляет 2-7% годовых.
По итогам первого квартала остатки на счетах розничных клиентов Wildberries сократились на 13%, до 61,4 млн рублей. Тогда как у «Яндекс.Банка» они увеличились в четыре раза, до 938 млн рублей.
Комментарии1
Алёна Величко
Вот когда смогут наладить логистическую структуру, чтобы снизить сроки доставок - тогда может люди и потянутся)