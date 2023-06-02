В банке Ozon теперь можно открыть накопительный счет по ставке 8%

Банк «Озон» предлагает клиентам платить за остаток на счете 8% годовых. Так компания собирается привлечь больше пользователей на маркетплейс.

В банке «Озон» появилась возможность открыть накопительный счет со ставкой 8% годовых. Об этом пишет «Коммерсант».

Банк предлагает клиентам 8% годовых на минимальный остаток по счету за месяц. Чтобы открыть счет, нужно прийти на ПВЗ Ozon с паспортом или заказать встречу с представителем банка.

Стоит отметить, что банк может в одностороннем порядке понизить ставку. В договоре сказано, что она зафиксирована только на определенный срок.

— Большинство банков предлагают повышенную ставку в первые один—три месяца, а затем она снижается, — сказала менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Мария Татаринцева.

Холдинг Ozon надеется, что введение накопительного счета позитивно скажется на выручке маркетплейса.

В декабре 2022 года подобная услуга появилась у «Яндекс.Банка». Клиенты могут хранить сбережения по ставке 8,5% годовых. Сейчас диапазон ставок составляет 6,5-9%.

Ставка по вкладам у Вайлдберриз-банка составляет 2-7% годовых.

По итогам первого квартала остатки на счетах розничных клиентов Wildberries сократились на 13%, до 61,4 млн рублей. Тогда как у «Яндекс.Банка» они увеличились в четыре раза, до 938 млн рублей.