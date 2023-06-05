«Мечел» может оставить инвесторов без дивидендов за 2022 год

В 2022 году компания получила больше 33 млн рублей убытка, поэтому дивиденды рекомендовали не выплачивать. В прошлом году инвесторы также не получили доход от «Мечела».

Совет директоров рекомендовал менеджерам компании не утверждать и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сказано на портале «Центра раскрытия корпоративной информации».

— Дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не объявлять и не выплачивать, — говорится в сообщении компании.

В 2022 году компания получила убыток свыше 33 млн рублей. Его оставят на балансе компании и не будут погашать.

Годовое собрание директоров назначено на 30 июня 2023 года, оно пройдет в заочной форме.

В 2021 году «Мечел» также не выплачивал инвесторам дивиденды.