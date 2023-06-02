Много самозанятых — не проблема, главное, чтобы на НПД не переходили искусственно, считает Егоров

Глава ФНС рассказал, что думает про увеличение количества самозанятых в стране. Сейчас их уже 7,5 миллионов.

Журналисты спросили Даниила Егорова, нет ли у него каких-то опасений в связи с тем, как быстро увеличивается число самозанятых россиян.

Мы недавно писали о цифре уже в 7,5 миллионов человек.

Вот что он ответил:

— Я считаю, что главное — чтобы искусственно не вводить в этот режим людей, и тогда мы будем видеть реальные цифры. <...> Поэтому тут я такой ярко выраженной проблемы не вижу, — цитирует Егорова ТАСС. </...>

Сколько самозанятых будет в стране через полгода, Егоров не стал прогнозировать. Глава ФНС также уверен, что изменения в режим НПД вносить будут, но не сейчас, а «‎когда-нибудь»‎.