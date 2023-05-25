За пять лет число самозанятых увеличилось до 7,5 млн человек

Самозанятые могут нарастить обороты и перейти в категорию МСП. Пока что Минэкономразвития не планирует менять систему самозанятых. Она продолжит работать в экспериментальном режиме.

В течение пяти лет количество самозанятых выросло с 337 тыс. до 7,5 млн человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

— Наибольшая часть самозанятых — молодежь, более половины участников еще не достигли 35 лет. При этом гендерная структура достаточно однородна, но все же мужчины превалируют, разрыв составляет около 10%, — сказала Татьяна Илюшникова.

Самозанятые, которые оказывают транспортные и ремонтные услуги, занимаются репетиторством и сдают квартиры в аренду, получают непостоянный доход. У 25-30% нет ни одной транзакции в течение года.

Хотя формально самозанятые не относятся к субъектам МСП, они вносят значительный вклад в предпринимательскую деятельность: легально работают, решают социальные задачи и обеспечивают собственную занятость.

Кроме того, самозанятые могут нарастить профессионализм и маржинальность, развивать свое дело и перейти в сектор МСП.

Иногда благодаря самозанятым бизнес может экономить ресурсы: провести кадровую оптимизацию и доверить часть задач внештатным исполнителям, а не отдельным сотрудникам. Вот бесплатный урок курса на Клерке, который поможет понять, как это сделать.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 июля 2020 года. По словам Татьяны Илюшниковой, в ближайшее время не будет изменений в системе самозанятых. Пока что Минэкономразвития собирает статистику и продолжает эксперимент.

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