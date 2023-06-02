Почти треть компаний работают с персоналом на аутсорсе. В том числе и с бухгалтерами

Эксперты опросили 350 работодателей из разных регионов и узнали, что отдать задачи на аутсорс предпочитает 32% из них.

Эксперты сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» провели исследование и выяснили, сколько компаний готовы работать с персоналом на аутсорсе.

Выяснилось, что почти треть опрошенных компаний (32%) работают с персоналом на аутсорсе. При этом средний процент аутсорсеров составляет 12,5% от численности персонала.

С сотрудниками на аутсорсе в большей степени взаимодействуют средний и крупный бизнес (48% и 36% соответственно). Микробизнес (75%) и малый бизнес (77%) обычно не рассматривают такой формат занятости работников.

Чем крупнее компания, тем чаще она потенциально готова работать с персоналом на аутсорсе. 36% респондентов готовы нанять до 10% персонала на аутсорс.

Среди конкретных задач называют в том числе и бухгалтерию: так что, дорогие аутсорсеры, без работы вы точно не останетесь.

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