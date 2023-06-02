Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Бухгалтерский аутсорсинг

Почти треть компаний работают с персоналом на аутсорсе. В том числе и с бухгалтерами

Эксперты опросили 350 работодателей из разных регионов и узнали, что отдать задачи на аутсорс предпочитает 32% из них.
4

Эксперты сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» провели исследование и выяснили, сколько компаний готовы работать с персоналом на аутсорсе.

Выяснилось, что почти треть опрошенных компаний (32%) работают с персоналом на аутсорсе. При этом средний процент аутсорсеров составляет 12,5% от численности персонала.

С сотрудниками на аутсорсе в большей степени взаимодействуют средний и крупный бизнес (48% и 36% соответственно). Микробизнес (75%) и малый бизнес (77%) обычно не рассматривают такой формат занятости работников.

Чем крупнее компания, тем чаще она потенциально готова работать с персоналом на аутсорсе. 36% респондентов готовы нанять до 10% персонала на аутсорс.

Среди конкретных задач называют в том числе и бухгалтерию: так что, дорогие аутсорсеры, без работы вы точно не останетесь.

На «Клерке» есть крутейший курс о том, как перейти на аутсорс правильно, если вы еще не решились. Научитесь:

  • правильно определять и описывать свои услуги;

  • привлекать клиентов;

  • строить бизнес так, чтобы как можно скорее выйти в плюс.

Все эти знания дают наши эксперты: вот здесь можно посмотреть первый бесплатный урок, чтобы понять, что курс вам подходит.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Где ищут финансовых директоров? Вакансии дня для всех, кто хочет больше

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    25
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про АУСН, личные деньги на расчётном счёте бизнеса и промежуточные уведомления по НДФЛ

    Первая рабочая неделя лета подходит к концу. Ура! По пятницам мы, как всегда, подводим итоги. Публикуем еженедельный дайджест самых топовых постов Трибуны этой недели. Напоминаю, выбор редакция делает на основе количества просмотров и комментариев.

    Дайджест самых-самых постов Трибуны этой недели. Про АУСН, личные деньги на расчётном счёте бизнеса и промежуточные уведомления по НДФЛ
    28
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ

    С 1 июля 2023 года список подакцизных товаров пополнится еще одной позицией — сладкими напитками. В каких случаях продавцам необходимо вносить изменения в настройки кассы, а в каких придется перерегистрировать ККТ, алгоритм действий и какие могут быть последствия, если этого не сделать. 

    Когда продавцам сладких напитков нужно внести изменения в настройки кассы и  перерегистрировать ККТ
    117
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь

    Сербия располагает широкой сетью общественных и частных медицинских учреждений, которые предлагают широкий спектр медицинских услуг. В стране существуют государственные больницы, поликлиники, специализированные центры и частные клиники, обеспечивая пациентам разнообразные варианты выбора.

    Медицина в Сербии. Сравнение государственной и частной практики, медицинское страхование и экстренная помощь
    36
    Логотип Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Виталий Сапелкин — Налоговый Терминатор
    Выездные налоговые проверки

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней

    Можно смело ожидать выездную налоговую проверку (ВНП) тому, кто «узнает» себя и свою деятельность в двенадцати описаниях, которые указаны в приложении № 2 к приказу ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333, в томе числе работа с цепочками перекупщиков (посредников), низкий уровень налоговой нагрузки и т.п.

    Выездная налоговая проверка. Что нужно знать о ней
    69
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Подотчет, командировки

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?

    Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса.

    Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Как регистрируются командировки?
    2
    73
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Налоговые проверки

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста

    Практическое пособие: основные маркеры неправомерных действий инспекторов при вызове физического лица на допрос в налоговую и его проведении. Как отстоять свои права и правильно оформить жалобу на проверяющих, расскажем в статье.

    Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста
    235
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Менеджмент

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда

    Рассказываем, что происходит сегодня на рынке труда, и как это влияет на взаимоотношения сотрудников и работодателей.

    Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда
    50
    Логотип Владимир Данилевский
    Владимир Данилевский
    Ведение бизнеса

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!

    Ваш партнер в компании перестал активничать и помогать развивать бизнес: уехал, заболел, погрузился в другой бизнес-проект и т.д. Платить ему дивиденды в прежнем размере уже не кажется справедливым. «Воевать» с ним также не хочется. Как быть?

    Как не платить дивиденды неактивному партнеру по бизнесу? Сделать из него «почетного партнера»!
    53
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медосмотры

    Опасность БАДов: похудение и лечение заболеваний. Советы диетолога

    Врач диетолог-эндокринолог рассказывает пользователям Клерк о том, что стоит за пищевыми добавками. Так ли они безобидны? Помогут ли они сбросить вес? Стоит ли использовать их в лечении заболеваний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом видео.

    48
    Читать еще