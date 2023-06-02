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Кадровые документы

При приеме сотрудника в трудовую книжку сначала вносят название компании, потом – номер записи

Нередко бывает, что кадровики при внесении записи о приеме сотрудника сразу ставят порядковый номер. А надо сначала внести наименование компании.
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Вот как делать неправильно:

А вот как правильно:

Как исправить такую ошибку, рассказал Роструд.

Изменение записей производится путем признания их недействительными и внесения правильных записей.

Алгоритм такой:

1. Написать новый порядковый номер, дату и что запись за номером … недействительна

2. Строчкой ниже в графе 3 написать название организации.

3. Строчкой ниже написать новый порядковый номер, дату принятия, запись об принятии и номер приказа. 

А как вы исправляете подобные ошибки?

Вы случайно при приеме сотрудника внесли в трудовую книжку номер записи и дату, забыв, что название организации должно быть выше. Как вы это исправляете?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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