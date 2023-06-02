При приеме сотрудника в трудовую книжку сначала вносят название компании, потом – номер записи

Что такое брендформанс: как он улучшает имидж и приносит прибыль

Часто компании выбирают что-то одно: или ориентируются на измеримые финансовые показатели, или работают над брендом и его репутацией. В статье рассказываем о брендформансе — подходе, который рассказывает о компании, и при этом приносит бизнесу количественные результаты.