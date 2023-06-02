При приеме сотрудника в трудовую книжку сначала вносят название компании, потом – номер записи

Вот как делать неправильно:
А вот как правильно:
Как исправить такую ошибку, рассказал Роструд.
Изменение записей производится путем признания их недействительными и внесения правильных записей.
Алгоритм такой:
1. Написать новый порядковый номер, дату и что запись за номером … недействительна
2. Строчкой ниже в графе 3 написать название организации.
3. Строчкой ниже написать новый порядковый номер, дату принятия, запись об принятии и номер приказа.
А как вы исправляете подобные ошибки?
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