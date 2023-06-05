Росфинмониторинг будет отслеживать возвратный лизинг с физлицами на сумму от 100 тыс. рублей

Все лизинговые компании с 17 июня будут сообщать в Росфинмониторинг о предоставлении имущества по договору возвратного лизинга физлицу.

Речь идет о сделках на сумму от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. По сделкам свыше 1 млн рублей у лизинговых компаний уже есть обязанность отчитываться в РФМ.

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94 опубликован на федеральном портале.

Возвратный лизинг – это когда продавцом имущества выступает сам лизингополучатель.

То есть, человек продает свой автомобиль лизинговой компании и сразу получает его в аренду с обязанностью вносить ежемесячные лизинговые платежи.

Теперь РФМ будет следить за такими сделками.