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Трудовое право

🚕 Таксисты должны работать 5 дней в неделю по 8 часов

С 1 сентября 2023 года для таксистов регламентируют график работы.
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Опубликовано постановление Правительства от 02.06.2023 № 908.

Нормы рабочего времени такие:

  • не более 40 часов в неделю;

  • при 5-дневной неделе – не более 8 часов в день;

  • при суммированном учете рабочего времени – не более 10 часов в день (+ 2 часа, если надо завершить заказ);

  • перерыв не позднее, чем через 5 часов после начала рабочего дня;

  • при разделении рабочего дня на части общее время перерыва не может быть больше 5 часов;

Таксисты-физлица должны вести журнал учета рабочего времени.

Там надо указывать дату и время начала рабочего времени, фиксировать каждое время (часы и минуты) начала и окончания выполнения заказа, время перерыва окончания рабочего дня.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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