🚕 Таксисты должны работать 5 дней в неделю по 8 часов

Опубликовано постановление Правительства от 02.06.2023 № 908.
Нормы рабочего времени такие:
не более 40 часов в неделю;
при 5-дневной неделе – не более 8 часов в день;
при суммированном учете рабочего времени – не более 10 часов в день (+ 2 часа, если надо завершить заказ);
перерыв не позднее, чем через 5 часов после начала рабочего дня;
при разделении рабочего дня на части общее время перерыва не может быть больше 5 часов;
Таксисты-физлица должны вести журнал учета рабочего времени.
Там надо указывать дату и время начала рабочего времени, фиксировать каждое время (часы и минуты) начала и окончания выполнения заказа, время перерыва окончания рабочего дня.
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