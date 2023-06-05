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Амортизация основных средств

Амортизация идет в расходы, даже если ОС не приносит дохода

Начисление амортизации по объектам ОС начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
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При этом амортизация идет в расходы по налогу на прибыль.

Перечень амортизируемого имущества, которое не подлежит амортизации, приведен в пункте 2 статьи 256 НК РФ.

Из состава амортизируемого имущества исключаются ОС по основаниям, приведенным в пункте 3 статьи 256 НК РФ (консервация, реконструкция более 12 месяцев и т. д.).

В НК РФ нет требования о прекращении начисления амортизации в случае отсутствия дохода от использования ОС в какой-либо промежуток времени.

Таким образом, даже если ОС не приносит доход, амортизация все равно начисляется и идет в расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-03-07/37230.

Комментарии

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