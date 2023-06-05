Власти высказались против вычета НДФЛ на покупку школьной формы

Депутат от партии «Новые люди» Александр Демин предложил властям рассмотреть вариант с таким налоговым вычетом еще в начале апреля.
Вычет предполагалось ввести для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей.
В Минпросвещения говорят, что к форме школьников школы будут устанавливать только «общие требования к виду, цвету, фасону одежды». А еще что покупка формы не повлечет существенного ухудшения социального положения россиян. Выводы министерства цитирует ТАСС.
В Минфине же оценили нагрузку на бюджеты (по НДФЛ) и говорят, что добавление нового вычета сделает систему соцподдержки в регионах менее эффективной.
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