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У бухгалтеров опрос: где арендовать облачный сервер на аутсорсе?

Некоторые говорят, что лучше попробовать разные варианты через пробный период, а потом определиться. Расскажите, что бы вы посоветовали.
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— Посоветуйте, где арендовать облачный сервер бухгалтеру на аутсорсе? — спрашивает Анастасия в Красном уголке бухгалтера.

Кто-то советует 1С:Фреш, кто-то за Е-офис 24.

Кто-то хочет быть объективным:

— 42облако, е-офис24, 1с-фреш, сервисклауд. У всех свои + и -. Посмотрите что больше подойдёт.

Расскажите, коллеги, а что бы вы посоветовали?

А пока вы делитесь мнениями, расскажем вам про крутой курс, который поможет в работе каждому аутсорсеру — и начинающему, и уже опытному. Да да, мы сделали полноценный курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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