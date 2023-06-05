У бухгалтеров опрос: где арендовать облачный сервер на аутсорсе?

— Посоветуйте, где арендовать облачный сервер бухгалтеру на аутсорсе? — спрашивает Анастасия в Красном уголке бухгалтера.
Кто-то советует 1С:Фреш, кто-то за Е-офис 24.
Кто-то хочет быть объективным:
— 42облако, е-офис24, 1с-фреш, сервисклауд. У всех свои + и -. Посмотрите что больше подойдёт.
Расскажите, коллеги, а что бы вы посоветовали?
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