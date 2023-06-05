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Бухгалтеры

😱Мужчина бухгалтер вызывает подозрение: это неестественно, говорят на форуме «Клерка». Мы считаем, что это неправильно

Дискуссия про главбуха-самодура плавно перетекла в настолько неожиданное русло, что мы не могли пройти мимо.
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О том, как юрисконсульт воюет с главбухом и считает ее самодуром, мы писали совсем недавно:

Главбух-самодур — горе для юриста. Или может, все не так просто?

Это обсуждение на форуме Клерка, которое недавно повернуло в сторону совсем уж дискриминации. Автор темы обсуждения сделал прямо-таки провокационное заявление:

— Во-первых, мужчина бухгалтер сразу вызывает подозрения…

В ответ на вопрос, с чего вдруг такие выводы, дискриминатор ответил:

— Как-то в прошлом году пошёл в местный Магнит, а на кассе молодой худенький кассир с длинными розовыми волосами. Я когда бумажник достал аж опешил: на бейджике написано ВАДИМ. Бухгалтеров мужчин не видел ни разу в жизни, но если увижу, то это будет то же самое.

Все бы ничего, но скоро выяснилось, что у такой точки зрения есть и поддерживающие. Как вам, например, утверждение, что мужчина бухгалтер — это лентяй, который лишний раз ничего сам не хочет сделать?

Мы совершенно точно уверены, что пол не определяет способности и таланты человека, и уж тем более не делает бухгалтера крутым бухгалтером.

Вот и в Сообществе профессиональных бухгалтеров вам то же самое расскажут: там сейчас женщин, конечно, больше, но и джентльмены-профессионалы тоже есть, и своим коллегам в освоенных навыках не уступают. Да что там, даже отец-основатель «Клерка» Борис Мальцев в прошлом — бухгалтер!

Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров просто: всего пара минут, чтобы заполнить анкету. О том, как это сделать и что получите, мы рассказали здесь.

Расскажите, коллеги, может, это все-таки мы неправы?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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