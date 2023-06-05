Женщина с маленьким ребенком сама может выбирать себе удобный для нее график работы

Работодатель не вправе диктовать женщине с ребенком до 3 лет, по какому графику ей работать.

Будучи в отпуске по уходу за ребенком, сотрудница может выйти на работу на условиях неполного рабочего дня.

Насколько он будет неполным, решает сама сотрудница. Отказ работодателя в установлении графика по заявлению женщины – неправомерен, заявляет Роструд.

В частности, работница заявила, что хочет работать в свободное от ухода за ребенком время: не каждый день и количество рабочих часов в эти дни будет разное в зависимости от возможности женщины работать.

Роструд пояснил, что такой график надо оформить допсоглашением. Отказать работодатель не имеет права.