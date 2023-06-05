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Трудовое право

Женщина с маленьким ребенком сама может выбирать себе удобный для нее график работы

Работодатель не вправе диктовать женщине с ребенком до 3 лет, по какому графику ей работать.
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Будучи в отпуске по уходу за ребенком, сотрудница может выйти на работу на условиях неполного рабочего дня.

Насколько он будет неполным, решает сама сотрудница. Отказ работодателя в установлении графика по заявлению женщины – неправомерен, заявляет Роструд.

В частности, работница заявила, что хочет работать в свободное от ухода за ребенком время: не каждый день и количество рабочих часов в эти дни будет разное в зависимости от возможности женщины работать. 

Роструд пояснил, что такой график надо оформить допсоглашением. Отказать работодатель не имеет права.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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