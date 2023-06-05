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Мобилизация

Призывать на мобилизацию хотят через SMS

В положение о призыве граждан по мобилизации внесут изменения.
79

Проект опубликован на федеральном портале.

Повестки будут направлять электронно через специальную систему. Напомним, недавно принят закон об электронных повестках.

Уведомление об отправленной повестке придет гражданину в личный кабинет на Госуслугах, а также по SMS на номер телефона, который отражен на Госуслугах.

В проекте приведена форма повестки для мобилизации. Вот она:

В пояснительной записке говорится, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.

Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro 22 минуты назад

    Ирина

    Госуслуги гражданам уже через WhatsApp звонят, теперь военкоматы через SMS повестки слать  будут...  🤔

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