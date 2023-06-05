Призывать на мобилизацию хотят через SMS

Зелёные облигации Москвы — новые ОФЗ-н

Но как же позеленели облигации при Сергее Семёновиче! Были раньше ОФЗ-н — облигации для населения (народные, как их ещё называют), которые можно было в банке купить, получать купоны, а продать по номиналу. Перестали их продавать, новых выпусков нет и пока не планируется, но слово «народные» не будет пылиться без дела.