Призывать на мобилизацию хотят через SMS

Проект опубликован на федеральном портале.
Повестки будут направлять электронно через специальную систему. Напомним, недавно принят закон об электронных повестках.
Уведомление об отправленной повестке придет гражданину в личный кабинет на Госуслугах, а также по SMS на номер телефона, который отражен на Госуслугах.
В проекте приведена форма повестки для мобилизации. Вот она:
В пояснительной записке говорится, что эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.
Комментарии1
Ирина
Госуслуги гражданам уже через WhatsApp звонят, теперь военкоматы через SMS повестки слать будут... 🤔