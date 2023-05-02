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Воинский учет

❗️Электронные повестки все-таки будут приходить через Госуслуги. Кабмин разрабатывает постановление

Закон о новой системе воинского учета приняли еще в апреле, но постановление правительства, которое пропишет, как именно закон будет работать, еще не вышло. Сейчас готовят проект.
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В проекте будущего постановления прописаны, в частности, варианты вручения повесток призывнику.

Вот они:

  • лично под расписку работниками военкоматов;

  • лично по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций;

  • путем направления по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывников;

  • в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг.

Кроме того, власти создадут электронный реестр повесток. Там будет размещаться информация о каждой повестке. 

Если повестку призывнику не вручили лично, она не получена письмом и личного кабинета на Госуслугах у призывника нет, то повестка считается врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Наконец, постановление определит сроки полномочий призывных комиссий регионов РФ: с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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