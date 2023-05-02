❗️Электронные повестки все-таки будут приходить через Госуслуги. Кабмин разрабатывает постановление

Закон о новой системе воинского учета приняли еще в апреле, но постановление правительства, которое пропишет, как именно закон будет работать, еще не вышло. Сейчас готовят проект.

В проекте будущего постановления прописаны, в частности, варианты вручения повесток призывнику.

Вот они:

лично под расписку работниками военкоматов;

лично по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций;

путем направления по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывников;

в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг.

Кроме того, власти создадут электронный реестр повесток. Там будет размещаться информация о каждой повестке.

Если повестку призывнику не вручили лично, она не получена письмом и личного кабинета на Госуслугах у призывника нет, то повестка считается врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Наконец, постановление определит сроки полномочий призывных комиссий регионов РФ: с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта.