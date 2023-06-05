Бизнес на ЕСХН освободят от налога на сверхприбыль

Законопроект о налоге для бизнеса на сверхприбыль прошлых лет одобрен на комиссии Правительства по законопроектной деятельности.

Напомним, это разовый взнос в бюджет (windfall tax).

Компании должны заплатить 5% от сверхприбыли в 2023 году, но если дождаться 2024 года, то размер взноса составит 10%.

От этого взноса будут освобождены нефтегазовые компании, угольная промышленность и малый бизнес.

Также стало известно, что от взноса освободят плательщиков ЕСХН.

Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Правительства, сообщает Минфин.