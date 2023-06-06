Владельцы апартаментов будут платить взносы за капремонт

Сейчас владельцы квартир платят взносы на капремонт. Но на владельцев апартаментов это правило не распространяется. Депутаты планируют разработать регламент управления такой недвижимостью.

Сейчас в законодательстве не прописаны нормы обслуживания апарт-комплексов и многофункциональных зданий.

Соглашения с управляющими компаниями сейчас заключаются на основании принципа свободы договора.

Депутаты планируют определить:

четкий порядок управления апартаментами;

единые ставки тарифов ЖКХ для них (сегодня они, как и для коммерческой недвижимости, выше, чем для населения, примерно на 15–20%);

а также ввести взносы на капремонт, пишут «Известия».

Кроме того, депутаты предлагают снизить налог на имущество для апартаментов, чтобы он был как для жилой недвижимости.

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