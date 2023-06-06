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Жилищное законодательство

Владельцы апартаментов будут платить взносы за капремонт

Сейчас владельцы квартир платят взносы на капремонт. Но на владельцев апартаментов это правило не распространяется. Депутаты планируют разработать регламент управления такой недвижимостью.
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Сейчас в законодательстве не прописаны нормы обслуживания апарт-комплексов и многофункциональных зданий.

Соглашения с управляющими компаниями сейчас заключаются на основании принципа свободы договора.

Депутаты планируют определить:

  • четкий порядок управления апартаментами;

  • единые ставки тарифов ЖКХ для них (сегодня они, как и для коммерческой недвижимости, выше, чем для населения, примерно на 15–20%);

  • а также ввести взносы на капремонт, пишут «Известия».

Кроме того, депутаты предлагают снизить налог на имущество для апартаментов, чтобы он был как для жилой недвижимости.

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Комментарии

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