Владельцы апартаментов будут платить взносы за капремонт

Сейчас в законодательстве не прописаны нормы обслуживания апарт-комплексов и многофункциональных зданий.
Соглашения с управляющими компаниями сейчас заключаются на основании принципа свободы договора.
Депутаты планируют определить:
четкий порядок управления апартаментами;
единые ставки тарифов ЖКХ для них (сегодня они, как и для коммерческой недвижимости, выше, чем для населения, примерно на 15–20%);
а также ввести взносы на капремонт, пишут «Известия».
Кроме того, депутаты предлагают снизить налог на имущество для апартаментов, чтобы он был как для жилой недвижимости.
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