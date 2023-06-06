Как фитнес-центру проводить по ККТ продажу абонементов

Вопрос разобрали в «Клерк.Консультациях».
Ситуация такая: Абонемент стоит 20 тыс. руб. Клиент сразу платит 10 тыс., потом 5 тыс., а потом еще 5 тыс.
Как это отразить в ККТ, объяснила эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.
Ориентироваться надо на такие документы:
приказ ФНС № ЕД-7-20/662@ о форматах фискальных документов;
методические рекомендации по оформлению чеков.
При оплате абонемента стоимостью 20 000 руб. частями, чеки оформляются следующим образом.
Чек №1 при получении предоплаты 10 000 руб. Обратите внимание, что чек должен быть на Предоплату, а не на Полный расчет.
Ключевые реквизиты чека будут такими:
Признак способа расчета Предоплата
Признак предмета расчета Платеж
Наименование предмета расчета Абонемент
Цена предмета расчета – 10 000 руб. –это не цена всего абонемента, и размер внесенного платежа
Итого 10 000 руб.
Наличными 10 000 руб. – если оплата наличными
Безналичными 0 руб.
Авансом 0 руб.
Чеки №2 и №3 будут точно такие же, как и чек №1, только вместо 10 000 руб. будет указано 5 000 руб.
При получении предоплаты признак способа расчета может принимать несколько значений в зависимости от того, полная она или частичная:
Предоплата 100% – если внесли полную предоплату
Предоплата – если внесли частичную предоплату
Аванс – полная или частичная, но при внесении невозможно определить за какую услуг внесли деньги.
Когда услуга будет оказана, формируют чек на Полный расчет. Днем оказания услуги, могут быть разные события:
дата окончания абонемента
последний день месяца
или определенное количество посещений
Порядок учета дохода и формирования чеков фитнес-клубами описан в письме ФНС от 14.09.2021 № АБ-4-20/13041@.
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