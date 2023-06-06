Как фитнес-центру проводить по ККТ продажу абонементов

Если клиент оплачивает абонемент в фитнес-клуб частями, то следует сформировать несколько чеков на предоплату. А уже потом, когда услуга будет оказана, – чек на полный расчет.

Вопрос разобрали в «Клерк.Консультациях».

Ситуация такая: Абонемент стоит 20 тыс. руб. Клиент сразу платит 10 тыс., потом 5 тыс., а потом еще 5 тыс.

Как это отразить в ККТ, объяснила эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Ориентироваться надо на такие документы:

приказ ФНС № ЕД-7-20/662@ о форматах фискальных документов;

методические рекомендации по оформлению чеков.

При оплате абонемента стоимостью 20 000 руб. частями, чеки оформляются следующим образом.

Чек №1 при получении предоплаты 10 000 руб. Обратите внимание, что чек должен быть на Предоплату, а не на Полный расчет.

Ключевые реквизиты чека будут такими:

Признак способа расчета Предоплата

Признак предмета расчета Платеж

Наименование предмета расчета Абонемент

Цена предмета расчета – 10 000 руб. –это не цена всего абонемента, и размер внесенного платежа

Итого 10 000 руб.

Наличными 10 000 руб. – если оплата наличными

Безналичными 0 руб.

Авансом 0 руб.

Чеки №2 и №3 будут точно такие же, как и чек №1, только вместо 10 000 руб. будет указано 5 000 руб.

При получении предоплаты признак способа расчета может принимать несколько значений в зависимости от того, полная она или частичная:

Предоплата 100% – если внесли полную предоплату

Предоплата – если внесли частичную предоплату

Аванс – полная или частичная, но при внесении невозможно определить за какую услуг внесли деньги.

Когда услуга будет оказана, формируют чек на Полный расчет. Днем оказания услуги, могут быть разные события: дата окончания абонемента

последний день месяца

или определенное количество посещений

Порядок учета дохода и формирования чеков фитнес-клубами описан в письме ФНС от 14.09.2021 № АБ-4-20/13041@.