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Онлайн-кассы

Как фитнес-центру проводить по ККТ продажу абонементов

Если клиент оплачивает абонемент в фитнес-клуб частями, то следует сформировать несколько чеков на предоплату. А уже потом, когда услуга будет оказана, – чек на полный расчет.
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Вопрос разобрали в «Клерк.Консультациях».

Ситуация такая: Абонемент стоит 20 тыс. руб. Клиент сразу платит 10 тыс., потом 5 тыс., а потом еще 5 тыс.

Как это отразить в ККТ, объяснила эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева.

Ориентироваться надо на такие документы:

При оплате абонемента стоимостью 20 000 руб. частями, чеки оформляются следующим образом.

Чек №1 при получении предоплаты 10 000 руб. Обратите внимание, что чек должен быть на Предоплату, а не на Полный расчет.

Ключевые реквизиты чека будут такими:

  • Признак способа расчета Предоплата

  • Признак предмета расчета Платеж

  • Наименование предмета расчета Абонемент

  • Цена предмета расчета – 10 000 руб. –это не цена всего абонемента, и размер внесенного платежа

  • Итого 10 000 руб.

  • Наличными 10 000 руб. – если оплата наличными

  • Безналичными 0 руб.

  • Авансом 0 руб.

Чеки №2 и №3 будут точно такие же, как и чек №1, только вместо 10 000 руб. будет указано 5 000 руб.

При получении предоплаты признак способа расчета может принимать несколько значений в зависимости от того, полная она или частичная:

  • Предоплата 100% – если внесли полную предоплату

  • Предоплата – если внесли частичную предоплату

  • Аванс – полная или частичная, но при внесении невозможно определить за какую услуг внесли деньги.

Когда услуга будет оказана, формируют чек на Полный расчет. Днем оказания услуги, могут быть разные события:

  • дата окончания абонемента

  • последний день месяца

  • или определенное количество посещений

Порядок учета дохода и формирования чеков фитнес-клубами описан в письме ФНС от 14.09.2021 № АБ-4-20/13041@.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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