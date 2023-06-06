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Инвестиционный вычет

По зарубежным ценным бумагам не будет инвестиционного вычета по НДФЛ

Налоговые льготы на долгосрочный инвестиции в ценные бумаги будут работать только для российских эмитентов и компаний из ЕАЭС.
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Такую норму включат в законопроект с поправками в НК РФ по долгосрочным инвестициям, который разработал Минфин.

Речь идет о вычете НДФЛ с полученной прибыли от ценной бумаги, которой человек владеет от 3 лет. Размер прибыли, подпадающей под льготу, рассчитывается как количество лет владения активом, умноженное на 3 млн руб.

Вычет будет по бумагам, которые обращаться на одной из российских бирж. Но иностранные бумаги (кроме эмитентов из стран ЕАЭС) для вычета учитывать не будут, передает РБК.

Ограничения коснутся таких наиболее популярных среди инвесторов ADR акций: «Яндекс», «Полиметалл», «Тинькофф», «Озон» (компаний, которые размещали акции через зарубежные структуры, но чей бизнес в основном сосредоточен в России), Tesla, Alibaba, NVIDIA

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