👉Топ-3 документа для бухгалтера в строительстве, которые могут пригодиться

Итак:
изменился Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 2 июня 2023 года);
опубликовано Письмо Минстроя № 31799-ИФ/09 от 01.06.2023;
а также Письмо Минстроя № 30099-ИФ/09 от 24.05.2023.
Все документы мы приложили вложениями к этой новости.
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