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Учет в строительстве

👉Топ-3 документа для бухгалтера в строительстве, которые могут пригодиться

Собрали в подборку три самых свежих документа от Минстроя, чтобы вы долго не искали.
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Итак:

  • изменился Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 2 июня 2023 года);

  • опубликовано Письмо Минстроя № 31799-ИФ/09 от 01.06.2023;

  • а также Письмо Минстроя № 30099-ИФ/09 от 24.05.2023.

Все документы мы приложили вложениями к этой новости.

О том, как и в каких случаях бухгалтеру надо использовать разъяснения Минстроя, наши эксперты рассказывают в курсе повышения квалификации Учет в строительстве.

Пройдете 31 онлайн-занятие с примерами, без воды, вживую зададите вопросы преподавателям курса, научитесь вести учет материалов и расходов в строительной сфере. 

Сможете формировать выручку, затраты в подрядной организации и учитывать особенности договоров. Откроете для себя путь в прибыльную сферу и станете востребованным бухгалтером для любой строительной компании.

Выдадим удостоверение на 120 ак. часов и внесем в ФИС ФРДО, закроете 40 часов ИПБР. 

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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