👉Топ-3 документа для бухгалтера в строительстве, которые могут пригодиться

Собрали в подборку три самых свежих документа от Минстроя, чтобы вы долго не искали.

Итак:

изменился Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 2 июня 2023 года);

опубликовано Письмо Минстроя № 31799-ИФ/09 от 01.06.2023;

а также Письмо Минстроя № 30099-ИФ/09 от 24.05.2023.

Все документы мы приложили вложениями к этой новости.

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