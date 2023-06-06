Предприниматели рассказали, на каких платформах строят бизнес

Выяснилось, что для создания бизнеса под ключ чаще всего выбирают Авито.

В топ платформ, на которых предприниматели ведут свой бизнес, вошли Авито, Ozon и Яндекс.Маркет, говорится в исследовании РАЭК.

95,2% предпринимателей чаще используют для дополнительного развития бизнеса соцсети, стриминги и мессенджеры. При этом маркетплейсы в приоритете для 81,5%.

Также бизнес назвал социально-ориентированные платформы. Лучшими среди них считают Авито, Ozon и Wildberries.

Самым же популярным B2B-инструментом e-сommerce платформ является аналитика и статистика продаж в личном кабинете.

Не все предприниматели знают, как правильно продвигать свой бизнес в сети. Потому что в компании плохо поставлен маркетинг.

В кризисной ситуации приходится действовать в условиях высокой неопределенности, дефицита времени и ресурсов. Но маркетинг — это про системность и надо выстроить систему.

О том, как это сделать и что учесть, эксперт расскажет на вебинаре 9 июня в 12:00 мск.

Вместе составим план для стратегии продвижения именно вашего бизнеса.

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