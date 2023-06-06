За отсутствие маркировки интернет-рекламы штрафовать пока не будут. Закон со штрафами опять отложили

Ответственность за отсутствие маркировки хотят перенести как минимум до начала 2024 года. Кроме того, депутаты предлагают сделать более мягкую систему штрафов.

Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) начал работу 1 сентября 2022 года. Тогда же началась обязательная маркировка рекламы, штрафы по которой власти планировали ввести в марте 2023 года.

Чуть позже старт системы штрафов перенесли на 1 сентября 2023 года. Теперь его снова хотят отложить.

— Отсутствие официальных разъяснений по большинству вопросов, несовершенство системы учета интернет-рекламы создают правовую неопределенность для участников рынка при применении закона. С учетом поступивших предложений от участников рынка, такая дата должна быть установлена не ранее 1 января 2024 года, — сказано в письме председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Валерия Гартунга, направленного 31 мая 2023 года на имя главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Цитаты из письма приводит «‎Российская газета».

Кроме того, систему штрафов надо доработать, считают в Госдуме.

Требования закона должны быть понятны рынку, должна быть их однозначная трактовка, они должны быть исполнимы. Чтобы компании могли сами разобраться в новом законе, без привлечения отдельных специалистов, как сейчас.