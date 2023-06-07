Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Самозанятые

Каждый пятый самозанятый из уехавших за границу вернулся в Россию

Всего на данный момент обратно в Россию вернулось 20% внештатных исполнителей. Такие данные получили эксперты платформы Консоль.Про.
16

По примерным оценкам, в прошлом году Россию покинули от 400 до 600 тыс. человек, среди них было немало самозанятых. Аналитики платформы для внештатных исполнителей Консоль.Про посчитали, что вернулись обратно из-за рубежа примерно 20% самозанятых. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Из релоцировавшихся в прошлом году практически каждый четвертый самозанятый— айтишник или маркетолог. Около 16% — копирайтеры, а 14% трудятся в образовательной сфере.

В основном самозанятые переезжали в Грузию, Турцию и Армению. 9,6% уехавших отправились в Словакию, еще 9% — в Казахстан.

Интересно, что почти каждый пятый (17%) самозанятый воспользовался возможностью, чтобы побывать в стране своей мечты, а каждый десятый (12%) хотел найти работу за рубежом.

За прошедший год обратно в Россию вернулось 20% опрошенных самозанятых. Большинство вернулось обратно через два месяца — 37%. Больше трех месяцев за границей прожила почти половина (47%) вернувшихся самозанятых.

Для почти половины причиной возвращения стали семья или проблемы со здоровьем.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Права потребителей

    Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара

    В Госдуму внесен законопроект с поправкой к ФЗ «О защите прав потребителей». В нем чиновники предлагают сделать так, чтобы на ценниках в магазинах дополнительно писали цена за единицу измерения товара.

    Ценник сделают более честным. На нем будут указывать цену за килограмм и литр товара
    14
    Логотип nlukina
    nlukina
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду

    Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить?

    В порядок расчета платы за НВОС добавили требования по плате за побочную продукцию и вскрышные породы, которые признают отходами. Правила вступят в силу уже с 1 сентября 2023 года.

    Новые правила расчёта платы за НВОС. За что еще нужно будет платить?
    17
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Кредиторская задолженность

    Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность

    Общался тут с одним предпринимателем. Случайно затронули тему закрытия «проблемной» кредиторской задолженности. На что он мне сказал что знает одну суперсхему. «Через земельные участки что ли?» — предположил я. И, естественно, был прав. Ну давайте обсудим супер эта схема или нет.

    Надежный и простой способ закрыть проблемную «зависшую» кредиторскую задолженность
    99
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Социальная поддержка

    Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью

    Сейчас в России малообеспеченные граждане и безработные могут воспользоваться государственной социальной помощью на основе соцконтракта. О том, какие шаги нужно предпринять для заключения соцконтракта — узнаете в статье.

    Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью
    23
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Виды деятельности, попадающие под патент

    Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин

    Рассматривается возможность применения ПСН по слугам частного охранника, имеющего статус индивидуального предпринимателя.

    Можно ли применять ПСН в отношении услуг частного охранника. Позиция Минфин
    1
    35
    Логотип Бенефициар
    Бенефициар
    Блокировка счетов

    Кто может попадет в красную зону ЗСК. Критерии отбора ЦБ

    ЦБ поменял правила игры в работе с банками и ввел систему ЗСК. Основная цель ЗСК — борьба с обналом. ЗСК работает по принципу светофора Как работают кэшевики, в ЦБ и Росфинмониторинге представление имеют.

    Кто может попадет в красную зону ЗСК. Критерии отбора ЦБ
    47
    Читать еще