Каждый пятый самозанятый из уехавших за границу вернулся в Россию

Всего на данный момент обратно в Россию вернулось 20% внештатных исполнителей. Такие данные получили эксперты платформы Консоль.Про.

По примерным оценкам, в прошлом году Россию покинули от 400 до 600 тыс. человек, среди них было немало самозанятых. Аналитики платформы для внештатных исполнителей Консоль.Про посчитали, что вернулись обратно из-за рубежа примерно 20% самозанятых. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Из релоцировавшихся в прошлом году практически каждый четвертый самозанятый— айтишник или маркетолог. Около 16% — копирайтеры, а 14% трудятся в образовательной сфере.

В основном самозанятые переезжали в Грузию, Турцию и Армению. 9,6% уехавших отправились в Словакию, еще 9% — в Казахстан.

Интересно, что почти каждый пятый (17%) самозанятый воспользовался возможностью, чтобы побывать в стране своей мечты, а каждый десятый (12%) хотел найти работу за рубежом.

За прошедший год обратно в Россию вернулось 20% опрошенных самозанятых. Большинство вернулось обратно через два месяца — 37%. Больше трех месяцев за границей прожила почти половина (47%) вернувшихся самозанятых.

Для почти половины причиной возвращения стали семья или проблемы со здоровьем.