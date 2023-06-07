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ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Деньги по платежке-02 попадают на ЕНС. Если у вас долги, платежка-02 не поможет обойти их

Если у ИП на ПСН есть долг по транспортному налогу за личное авто, то он не сможет оплатить налог по патенту, пока не погасит долг по налогу за авто.
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Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер ищет способ, как в обход отрицательного сальдо ЕНС уплатить налог по ПСН так, чтобы деньги ушли именно на патент. А с транспортным налогом ИП намерен разбираться с налоговиками, так как не согласен с суммой.

Но такого способа нет, подсказывают коллеги. Придется сначала погасить старый долг, а потом уже – текущий платеж по ПСН.

Участник обсуждения высказал мнение, что в этой ситуации поможет платежка-02. Ведь в 2023 году разрешено платить налоги на конкретные КБК.

Но платежка-02 – это практически платежка-01 + уведомление по ЕНП. Деньги по ней точно также идут на ЕНС (больше им просто некуда идти), подсказывают коллеги.

❗ Не ждите, что деньги, уплаченные по платежке-02, будут зарезервированы или отнесены исключительно на то обязательство, на которое бы вам хотелось.

Единственный налог, который спишут с ЕНС без очереди при наличии других долгов – это НДФЛ за работников. Эта норма о приоритете НДФЛ работает с 29 мая 2023 года.

Все остальные налоги списывают в порядке очереди – сначала старые долги, потом свежие долги и т.д.

Пока старый долг по транспортному налогу не будет погашен, все деньги, в том числе, предназначенные для уплаты патента, будут идти на гашение долга по транспортному налогу.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип ily_
    ily_
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