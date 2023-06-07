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Налог на прибыль

Проценты на средства компенсационного фонда, размещенные на счете СРО, идут в доходы

Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада относятся к внереализационным.
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Перечень необлагаемых доходов приведен в статье 251 НК РФ.

Проценты, полученные саморегулируемыми организациями в связи с размещением средств компенсационного фонда на счетах кредитных организаций, в этот перечень не входят.

Таким образом, проценты, которые платит банк, СРО должна включать в доходы и платить с них налог на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-03-07/37171.

По закону о СРО № 315-ФЗ доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением условий инвестирования этих средств.

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Комментарии

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