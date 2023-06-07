Компенсация расходов на проезд вахтовиков от дома до работы с 1 марта не облагается НДФЛ и взносами

Размер и порядок компенсации устанавливаются колдоговором, локальным нормативным актом, трудовым договором.
Такая компенсация, начисленная с 01.03.2023, не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Но ее размер должен быть прописан в нормативке работодателя.
Об этом сообщает Минфин в письме от 28.04.2023 № 03-04-06/40007.
Согласно пункту 1 статьи 217 НК РФ не облагаются НДФЛ все виды компенсационных выплат, установленных законодательством РФ, связанных исполнением работником трудовых обязанностей.
Аналогичная норма для страховых взносов прописана в подпункте 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ.
Ранее Минфин в письме от 15.02.2023 № 03-04-05/12601 утверждал, что при разработке и установлении размеров такой надбавки учитывается оценка затрат работников, а также наличие иных гарантий таким работникам.
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