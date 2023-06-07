Бухгалтеры обсуждают, как в 1С:Бухгалтерии отразить больничные бывшего работника

Бухгалтер в чате пишет, что самого запроса от ФСС (СФР) еще нет, но хочет все понять заранее.

Ситуацию в чате описали так:

— Как в 1с бух лучше отразить больничный бывшего работника, который в течение полугода после увольнения открыт? Самого запроса из ФСС еще нет. Но прилетело об открытом листе сообщение. Заранее интересуюсь матчастью.

Коллеги напоминают: больничный на уволенного сотрудника оплачивается, только если он заболел в течении 30 дней после увольнения.

Другие говорят, как поступили бы сами:

— Я в таких случаях после закрытия больничного, когда запрос прилетает от ФСС отправляю ответ с галкой пособие не требуется и причину что сотрудник уволен тогда-то.

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