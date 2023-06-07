Регионы расскажут федеральным властям, как развивать госзакупки

Минфин, ФАС и Казначейство соберут предложения региональных властей по развитию законодательства, чтобы госзакупки у малого бизнеса стали доступнее и легче.

Отчет об итоговых предложениях чиновники представят кабмину к 1 августа 2023 года. Об этом Интерфаксу рассказал источник, знакомый с положениями правительственного поручения.

Задача сбора и корректировки предложений в том, чтобы доработать законодательство и сделать процесс понятнее. Сами предложения от регионов собирают в Минэкономразвития.

Минфин, ФАС и Казначейство должны проработать информацию и представить кабмину проекты будущих законов.

Некоторые предложения, как усовершенствовать правила госзакупок, уже есть. Часть из них касается закупок у малого бизнеса как региональными госзаказчиками, так и госкомпаниями.

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