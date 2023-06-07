Регионы расскажут федеральным властям, как развивать госзакупки

Отчет об итоговых предложениях чиновники представят кабмину к 1 августа 2023 года. Об этом Интерфаксу рассказал источник, знакомый с положениями правительственного поручения.
Задача сбора и корректировки предложений в том, чтобы доработать законодательство и сделать процесс понятнее. Сами предложения от регионов собирают в Минэкономразвития.
Минфин, ФАС и Казначейство должны проработать информацию и представить кабмину проекты будущих законов.
Некоторые предложения, как усовершенствовать правила госзакупок, уже есть. Часть из них касается закупок у малого бизнеса как региональными госзаказчиками, так и госкомпаниями.
Знаете ли вы, как работать с госзакупками прямо сейчас — какие правила и нормы нужно соблюдать, какая за это ответственность? А что с гособоронзаказом?
«Клерк» показывает все на бесплатном вебинаре по работе с ГОЗ — смотрите, что вас ждет:
подробный разбор от эксперта, в каких случаях компания становится звеном кооперации по ГОЗ;
инструкция, как правильно готовить отчетные документы, на что можно расходовать средства, полученные в рамках исполнения ГОЗ и как вести раздельный учет;
ответы на ваши вопросы.
Платить ничего не надо, надо только записаться. Встречаемся онлайн завтра в 11:00 мск.
Комментарии