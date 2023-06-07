🔥Где ищут главбуха: подборка свежих вакансий на «Клерке»

Внештатные исполнители. Ответы на актуальные вопросы

Внештатные исполнители, аутсорс или аутстаффинг — актуальный макротренд найма. В условиях кризиса экономики и рабочей силы Исполнители хотят работать и подрабатывать, а заказчики пользуются возможностью гибко привлекать их на задачи и услуги. Что можно и что нельзя делать в таком виде сотрудничества расскажем в экспертной статье от платформы по сотрудничеству с внештатными исполнителями.