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Интернет и IT

Аккредитацию уже подтвердила каждая третья IT-компания

Подать заявление о подтверждении надо было до 1 июня. Треть подавших уже получили одобрение от Минцифры.
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Больше 2 тыс. IT-компаний уже прошли проверку и получили подтверждение аккредитации, пишет Минцифры в своем Телеграм-канале.

В общей сложности подали заявления 6,6 тыс. компаний: у остальных подтверждение в процессе.

Общее количество подавших заявление — это всего около 60% от тех, кто обязан был пройти эту процедуру.

— Всего в реестре аккредитованных ИТ-компаний — более 22 тыс. организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации. Подать заявление на Госуслугах до 1 июня должны были 10 тыс. компаний, — сообщили в Минцифры.

Сейчас в министерстве рассматриваются еще 4472 заявления от компаний. Проверка будет идти до 1 июля. Итоговые решения поступят компаниям до 21 июля.

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