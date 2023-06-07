ИП на ПСН получают письма о несдаче 3-НДФЛ

Такой историей поделилась участница нашего форума.
Теоретически при совмещении режимов нужно сдавать декларацию, но налоговики требуют их только от упрощенцев.
Патент освобождает ИП от уплаты НДФЛ, так сказано в пп.1 пункта 10 статьи 346.43 НК РФ. При этом по нормам НК РФ, если налогоплательщик освобожден от уплаты каких-либо налогов, то не обязан предоставлять в инспекцию декларации по ним.
Как выяснилось, отправка таких писем – это сбой в системе ФНС. Налоговики посоветовали направить в ответ пояснение, что ИП находится на ПСН и не имеет дохода от ОСНО.
Комментарии1
Бухгалтер