ИП на ПСН получают письма о несдаче 3-НДФЛ

Некоторые ИП ошибочно полагают, что применяют только ПСН, а на самом деле совмещают ПСН и ОСНО. Один из таких бизнесменов получил из ИФНС письмо о несдаче 3-НДФЛ с угрозой блокировки счета.

Такой историей поделилась участница нашего форума.

Теоретически при совмещении режимов нужно сдавать декларацию, но налоговики требуют их только от упрощенцев.

Патент освобождает ИП от уплаты НДФЛ, так сказано в пп.1 пункта 10 статьи 346.43 НК РФ. При этом по нормам НК РФ, если налогоплательщик освобожден от уплаты каких-либо налогов, то не обязан предоставлять в инспекцию декларации по ним.

Как выяснилось, отправка таких писем – это сбой в системе ФНС. Налоговики посоветовали направить в ответ пояснение, что ИП находится на ПСН и не имеет дохода от ОСНО.