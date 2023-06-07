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ПСН

ИП на ПСН получают письма о несдаче 3-НДФЛ

Некоторые ИП ошибочно полагают, что применяют только ПСН, а на самом деле совмещают ПСН и ОСНО. Один из таких бизнесменов получил из ИФНС письмо о несдаче 3-НДФЛ с угрозой блокировки счета.
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Такой историей поделилась участница нашего форума.

Теоретически при совмещении режимов нужно сдавать декларацию, но налоговики требуют их только от упрощенцев.

Патент освобождает ИП от уплаты НДФЛ, так сказано в пп.1 пункта 10 статьи 346.43 НК РФ. При этом по нормам НК РФ, если налогоплательщик освобожден от уплаты каких-либо налогов, то не обязан предоставлять в инспекцию декларации по ним.

Как выяснилось, отправка таких писем – это сбой в системе ФНС. Налоговики посоветовали направить в ответ пояснение, что ИП находится на ПСН и не имеет дохода от ОСНО.

Комментарии

1
  • Логотип Креветка-
    Креветка- 32 минуты назад

    Бухгалтер

    это сбой в системе ФНС))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina

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